Choisir un vélo électrique : 8 conseils clés

Le vélo électrique gagne en popularité en tant que mode de déplacement moderne. Il allie exercice, respect de l’environnement et économies. En France, avec un réseau étendu de pistes cyclables, il offre une manière agréable de se déplacer. Si vous envisagez d’adopter le vélo électrique, il existe de nombreuses informations à considérer pour trouver le modèle idéal. Mais quels sont les conseils essentiels pour prendre la décision d’achat qui vous convient ? Dans cet article, nous partageons 8 précieux conseils pour vous aider à choisir votre vélo électrique. Et ainsi profiter au maximum de vos déplacements.

1. Sélectionnez le modèle parfait en fonction de votre usage

Lorsque vous envisagez d’acquérir un vélo électrique (VAE), il est essentiel de sélectionner le modèle qui convient le mieux à votre mode de vie. Plusieurs critères doivent être pris en compte pour garantir que votre VAE répond parfaitement à vos besoins spécifiques.

Le Vélo électrique urbain. Pour un usage quotidien en ville entre domicile et travail avec un VAE, optez pour un modèle axé sur la commodité et les performances. Cela assurera une expérience optimale. Les VAE pliants sont une excellente option.

Le Vélo électrique tout-terrain. Si vous prévoyez de passer de la ville à la campagne, optez pour un VAE tout-terrain (VTC) qui offre un compromis idéal entre un vélo de ville et un VTT. Assurez-vous de sélectionner un modèle avec des roues de 26 pouces.

Le VTT électrique. Enfin, si votre passion vous mène vers des terrains plus exigeants, les VTT électriques (également appelés Fat Bikes) sont conçus pour les aventures sportives.

VOIR AUSSI : Trottinette électrique ou mécanique : quelle version choisir ?

2. Le moteur de votre vélo électrique

Lorsqu’on parle de vélos électriques, le moteur devient la pièce maîtresse de la machine une fois que l’on met de côté la mécanique classique. Il est essentiel de prêter une attention particulière au couple du moteur. Exprimé en newton-mètre, il vous accompagne lors des montées et vous permet de prendre un départ rapide. Ce qui revêt une grande importance en milieu urbain pour votre sécurité.

Bosch se positionne comme un leader incontesté dans les segments moyen et haut de gamme. Et les différents tests de professionnelles révèlent à chaque fois que leurs modèles répondent aux attentes des cyclistes. Cependant, Bosch a encore des progrès à faire dans la catégorie des moteurs légers (la gamme SX prévue pour 2024 vise à combler cette lacune). D’autres marques telles que Fazua et Mahle proposent des options très intéressantes.

3. Choisir la performances de la batterie

Lorsque vous plongez dans l’univers des vélos électriques, la batterie devient un élément central de votre expérience. Pour une performance optimale, deux aspects majeurs méritent votre attention : la tension et l’ampérage en heure. La tension standard de 36V est couramment adoptée sur le marché. Tandis que l’ampérage, exprimé en ampère/heure (Ah), détermine l’autonomie de votre batterie. Ces caractéristiques varient d’une batterie à l’autre, allant de 8 Ah à 15 Ah. Par exemple, une batterie de 36V 8 Ah vous offre une autonomie limitée à 30 km, tandis qu’une batterie 36V 15 Ah vous ouvre la possibilité de parcourir jusqu’à 80 km. Toutefois, gardez à l’esprit que les estimations d’autonomie peuvent varier en fonction de votre poids, du terrain, de votre vitesse et du niveau d’assistance électrique utilisé, ce qui influence directement votre expérience de conduite.

4. Choisir la Batterie Amovible

La décision d’opter pour une batterie amovible ou non est un choix important à considérer lors de l’achat de votre vélo électrique. Si vous n’avez pas d’accès à une prise dans votre garage à vélo ou si vous ne pouvez pas stocker votre vélo à l’intérieur, la possibilité de retirer la batterie du cadre pour la charger peut être un avantage considérable. Heureusement, la plupart des vélos électriques offrent cette fonctionnalité. Les rares exceptions qui ne proposent pas de batterie amovible ont généralement fait ce choix en raison de contraintes spécifiques, comme la recherche d’une légèreté extrême ou la volonté de dissimuler la batterie intégralement dans le cadre pour des raisons esthétiques.

5. Trouver la bonne assistance au pédalage

Avant d’investir dans un vélo électrique, il est crucial d’expérimenter différents types de motorisations. Les moteurs basés sur des capteurs de pression offrent un pédalage plus naturel, similaire à un vélo traditionnel. À l’inverse, les moteurs utilisant des capteurs de rotation, courants sur les modèles d’entrée de gamme, peuvent présenter un léger décalage entre votre pédalage et l’activation du moteur, donnant une sensation moins authentique. Notez également que l’achat d’un speedbike non homologué avec un accélérateur et l’omission du port du casque peuvent entraîner des risques et des conséquences graves, y compris une absence de couverture d’assurance en cas d’accident. Soyez prudent et évitez les options non conformes vendues par des vendeurs peu scrupuleux.

VOIR AUSSI : Est-il plus avantageux de louer ou d’acheter une trottinette électrique ?

6. Choisir son vélo électrique en fonction de son budget

Pour sélectionner votre vélo électrique, une autre étape indispensable est de définir le budget que vous êtes prêt à investir. Ce choix influencera grandement la qualité, la performance et la durabilité du vélo. Voici un aperçu des différentes gammes de prix et de ce qu’elles offrent :

Moins de 1 000 euros : Ces vélos, souvent vendus en grandes surfaces, offrent des performances limitées. Leur durabilité et la qualité des composants sont questionnables. Mieux vaut éviter ces modèles et les achats sur des sites peu fiables.

Ces vélos, souvent vendus en grandes surfaces, offrent des performances limitées. Leur durabilité et la qualité des composants sont questionnables. Mieux vaut éviter ces modèles et les achats sur des sites peu fiables. 1 000 à 1 700 euros : Dans cette gamme de prix, il est rare de trouver un vélo électrique de qualité, sauf s’il est d’occasion. Vérifiez toujours l’origine et la motorisation (Bosch, Yamaha, Shimano) avant l’achat.

Dans cette gamme de prix, il est rare de trouver un vélo électrique de qualité, sauf s’il est d’occasion. Vérifiez toujours l’origine et la motorisation (Bosch, Yamaha, Shimano) avant l’achat. 1 700 à 2 500 euros : Cette gamme offre un premier aperçu des avantages d’un vélo électrique de qualité. Les modèles proposés sont fiables, avec une motorisation performante, idéale pour un usage urbain ou de loisir.

Cette gamme offre un premier aperçu des avantages d’un vélo électrique de qualité. Les modèles proposés sont fiables, avec une motorisation performante, idéale pour un usage urbain ou de loisir. 2 500 à 4 000 euros : C’est ici qu’on trouve le meilleur rapport qualité-prix. Pour ceux ayant un budget limité, renseignez-vous sur les aides disponibles. Parfaits pour différents usages, ces vélos sont bien conçus et durables.

C’est ici qu’on trouve le meilleur rapport qualité-prix. Pour ceux ayant un budget limité, renseignez-vous sur les aides disponibles. Parfaits pour différents usages, ces vélos sont bien conçus et durables. 4 000 à 6 000 euros : Destinés aux utilisateurs exigeants, ces vélos offrent des performances techniques supérieures pour une utilisation fréquente et intensive. Ils conviennent à diverses pratiques, comme le VTT ou le vélo de route.

Destinés aux utilisateurs exigeants, ces vélos offrent des performances techniques supérieures pour une utilisation fréquente et intensive. Ils conviennent à diverses pratiques, comme le VTT ou le vélo de route. Plus de 6 000 euros : Ces vélos représentent l’excellence en matière de technologie et de performances. Avec un budget conséquent, vous accédez à des vélos ultra-performants, adaptés à tous les environnements et équipés de fonctionnalités de pointe.

En résumé, choisissez en fonction de votre budget et de l’usage prévu. Plus le prix est élevé, plus la qualité et les performances s’améliorent.

7. L’importance du poids du vélo électrique

Le poids d’un vélo électrique est un facteur à ne pas négliger lors de votre choix. Si vous n’avez pas à le porter, le poids peut sembler secondaire, car le moteur compense en partie son poids. Cependant, si vous devez transporter votre vélo dans des escaliers ou le soulever fréquemment, opter pour un vélo léger est judicieux. Les vélos avec des motorisations légères, pesant généralement entre 13 et 17 kg, sont vos meilleurs alliés dans cette situation. Il est important de noter que ces vélos peuvent avoir un prix plus élevé, et que la batterie peut ne pas être amovible pour économiser du poids.

8. La fiabilité et la maintenance de votre VAE

Lorsque vous investissez dans un vélo électrique (VAE), il est essentiel de prendre en compte le service après-vente (SAV) et la facilité de réparation. Les VAE sont des acquisitions substantielles, et leur maintenance est un aspect clé pour prolonger leur durée de vie. Il est généralement recommandé de les faire réviser régulièrement. Avec des intervalles allant de 1 000 à 2 000 km, selon votre utilisation. Contrairement aux vélos mécaniques, qui peuvent être réparés par la plupart des mécaniciens, les VAE nécessitent des compétences spécifiques pour diagnostiquer et résoudre les problèmes électroniques et liés au moteur électrique.

Lorsque vous achetez votre VAE en magasin, le service après-vente (SAV) est souvent inclus, ce qui facilite grandement la prise en charge des réparations. Cependant, dans le cas d’un achat en ligne, il est essentiel de vérifier si le revendeur ou la marque ont établi des partenariats avec des boutiques physiques pour les services de réparation. En l’absence de ces partenariats, le processus de réparation peut devenir complexe et chronophage, impliquant l’envoi du vélo, les réparations, et le retour, ce qui peut prendre plusieurs semaines.

Bonus Vidéo : 10 choses à savoir avant d’acheter un vélo électrique (VAE)