Realme, la marque de smartphones connaissant une croissance fulgurante ces dernières années. Le fabricant propose une large gamme de téléphones, souvent à des prix abordables. Cela en fait un choix populaire pour les consommateurs soucieux de leur budget. Cela peut toutefois se révéler un tantinet déroutant pour les consommateurs. Voici donc le guide qui vous aidera à vous retrouver parmi les gammes Realme.

Les 3 principales gammes de smartphones Realme sur les 12 proposées

Avec 12 gammes affichées sur leur site officiel, nul doute que ce guide sur les gammes Realme est réellement nécessaire. Comme pour toutes marques, voici les 3 best of :

Realme C : La gamme Realme C est la plus abordable de la marque. Les smartphones de cette gamme sont parfaits pour les utilisateurs qui recherchent un smartphone basique pour des tâches quotidiennes telles que les appels, les SMS et la navigation sur Internet. Prix abordables, entre 100 et 219 euros et performances correctes pour les tâches quotidiennes. Les consommateurs sont également séduits par la batterie longue durée et le design élégant. Vous aurez le choix entre 7 smartphones dans cette série : Realme C67, C51, C53, C55, C33, C30 et C25Y.

Realme Narzo : celle-ci est conçue pour les utilisateurs qui recherchent des smartphones performants à un prix abordable. Les téléphones de cette gamme sont dotés de processeurs puissants et d'écrans de grande taille, ce qui les rend parfaits pour le jeu et le multimédia. Les prix varient : 259,99 euros pour le Narzo 50 5G, 219,99 euros pour le Narzo 50 et 169,99 pour le Narzo 50A Prime.

c'est le haut de gamme de la marque. Les smartphones sont dotés des dernières technologies et offrent des performances de pointe. Ils sont parfaits pour les utilisateurs qui recherchent le meilleur smartphone possible. Vous y retrouverez notamment le GT NEO 3T à 429,99 euros et le GT 2 PRO à 749,99 euros. Ce dernier serait le plus ambitieux proposé par Realme. L'appareil photo ne convainc toutefois pas tellement ceux qui l'ont déjà essayé. Les critiques reposent par exemple sur le manque de zoom optique ou encore des capteurs secondaires non concluants.

En plus de ces trois gammes principales, Realme propose également un certain nombre de modèles individuels qui ne rentrent pas dans une catégorie particulière. Ces modèles incluent souvent des fonctionnalités uniques ou des spécifications spécifiques qui les rendent attrayants pour certains consommateurs.

Les gammes qui se font plus discrètes

Il est à savoir que certaines séries ne sont disponibles qu’en Chine à l’instar du Realme V Series et du Realme Q Series. C’est pour cela que nous n’allons présenter qu’un guide des gammes Realme présentes sur le marché de l’hexagone.

Realme Number Series (Realme 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12): ces modèles combinent un bon rapport qualité-prix avec des fonctionnalités robustes. Selon le rapport de Strategy Analytics, les ventes de la série numérotée de la marque ont atteint 40 millions d’unités expédiées, ce qui la place au 4e rang dans la catégorie des « Nouvelles familles de smartphones » au 3e trimestre 2021. Ces ventes exceptionnelles ont permis à Realme de devenir la marque la plus rapide à expédier 100 millions d’unités dans l’histoire des smartphones. La série numérotée de Realme a atteint ce jalon en un peu plus de deux ans, depuis le lancement du Realme 1 en 2018. Sa botte secrète : donner le pouvoir aux jeunes avec une technologie de pointe sans se ruiner.

Realme X Series : Moins fréquente, mais encore bien présente, cette série met l'accent sur l'innovation et les caractéristiques haut de gamme. Vous y retrouverez le X50 Pro, le X2, le X2 Pro ou encore le X3 SuperZoom.

Ces séries permettent au constructeur de couvrir un large éventail de segments de marché en France. Elles répondent ainsi aux besoins de différents types d’utilisateurs, des plus économiques aux plus exigeants en termes de performances et de fonctionnalités.

À savoir sur Realme

Établie en France depuis 2019, l’entreprise chinoise dérivée d’Oppo (son ancienne sous-marque) gagne rapidement en notoriété dans le pays. La marque offre des alternatives solides aux produits de son principal concurrent, qui n’est autre qu’Oppo. Cela se manifeste non seulement pour les entrées de gamme, mais aussi pour les milieux de gamme. La marque s’est également positionnée en tant que concurrente de Xiaomi avec ses téléphones à prix abordables. Cependant, ce succès a été compromis. Depuis la fin de l’année 2022, la communication de la marque en France est devenue plus discrète. Étant donné l’incertitude de son avenir, suivez l’affaire de près si vous souhaitez investir dans un smartphone de la firme.

Conscient des besoins des consommateurs et du marché, Realme a également élargi sa gamme de produits. Vous trouverez ainsi des écouteurs sans fil abordables, des tablettes ou encore des montres connectées.