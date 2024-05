Comment éviter l’arnaque liée aux PC d’occasion ? Nos conseils à suivre

Si vous recherchez un PC Gamer d’occasion, pour le design ou encore un ordinateur pour programmer, investir dans le neuf peut vite asphyxier votre poche. Dans ce cas, se tourner vers l’occasion ou un ordinateur reconditionné est une très bonne alternative. On tombe parfois sur de bonnes machines qu’on se retrouve à utiliser durant plusieurs années. Cependant, il n’est pas aussi rare de tomber sur des ordinateurs de piètres figures que les vendeurs souhaitent larguer au prix fort. Parfois, on ne s’en rend compte que longtemps après l’achat et des semaines d’utilisation. Ici, on vous prodigue des conseils pratiques pour éviter de vous faire gruger.

Chez qui acheter un PC d’occasion ou ordinateur reconditionné ?

C’est sans aucun doute le critère le plus important pour éviter toute arnaque. Il existe une variété de sites en ligne qui vous proposent des ordinateurs de secondes mains à des prix intéressants. Mais puisque l’objectif est d’éviter tout regret lié à l’achat, nous vous recommandons de ne privilégier que de gros vendeurs. Ce sont les plateformes les plus sécurisées qui vous proposent des garanties, comprises souvent entre six mois et un an.

Le plus judicieux, c’est de privilégier un magasin physique pour votre achat. Dans ce cas, vous pouvez toucher directement le produit des mains et, si possible, l’apprécier avant de sortir de la boutique.

Toutefois, que ce soit en boutique ou en ligne, on ne saurait acheter un ordinateur d’occasion ou PC reconditionné qui coûte plus de 1000. Dans ce cas, nous vous recommandons de patienter pour acheter un PC neuf.

Évaluer les performances du PC d’occasion

À moins que vous ne souhaitiez l’utiliser pour des tâches générales, tous les PC ne répondent pas lorsqu’il s’agit des tâches spécifiques. Un PC bureautique peut ne pas supporter le coup, lorsqu’il faut développer des programmes. Alors, il vaut mieux évaluer la puissance de l’ordinateur pour vous assurer qu’il répond à vos besoins. Mais comment s’y prendre ?

Si vous n’avez pas les compétences techniques qu’il faut ou si vous avez besoin d’un avis tiers, il existe de nombreux sites en ligne pour vous aider. À cet effet, vous pouvez utiliser Bottleneck Calculator. Vous n’avez qu’à renseigner les composants du PC et celui-ci se charge de vous faire un résumé de la puissance de l’ordinateur. Ainsi, vous savez à quoi vous attendre.

Comment faire des tests sur son PC d’occasion pour voir s’il peut tenir ?

C’est l’étape ultime qui permet souvent de découvrir le pot aux roses, s’il en est. Vous devez commencer par vérifier la fiche technique de l’ordinateur pour voir si les composants de la machine concordent avec ce qui y est spécifié. Sinon, voilà déjà une bonne raison de retourner le PC.

Ensuite, vous devez évaluer l’état de santé du PC d’occasion. Pour prendre la température, il existe des logiciels qui peuvent vous aider à tester les grands composants. À cet effet, nous vous recommandons Crystaldisk. Il s’agit d’un logiciel gratuit pour analyser l’état du disque dur ou du SSD. Quelques secondes suffisent pour voir s’il est en fin de vie, le nombre d’allumages, les fichiers stockés, etc.

Pour connaître l’état de santé de la carte graphique, du processeur et de ce qu’ils valent réellement, nous recommandons le programme OCCT. Il passera des tests de stabilité à votre système et vous montrer ce que vos réellement ces composants en termes de puissance. Déjà là, si ce que vous voyez ne vous plaît pas, un retour doit être envisagé.

Enfin, vous devez utiliser le produit pour voir ce qu’il vaut. C’est le test ultime pour vous assurer que tout marche convenablement.