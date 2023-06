Les critères pour choisir son smartphone

Les téléphones portables sont répartis selon plusieurs gammes. Les fonctionnalités diffèrent d’un smartphone à l’autre et il est essentiel de bien connaître ses besoins pour choisir le téléphone le plus adapté.

Trouver sa gamme de smartphone

En entrée de gamme, les téléphones sont conçus pour une utilisation simple et minimaliste. Ce type de téléphone portable peut servir pour communiquer, prendre quelques photos de temps à autre et installer quelques applications.

Parmi eux, on retrouve tous types de marques. Samsung propose une assez large gamme de téléphones, allant de l’entrée de gamme au téléphone premium. Il en est de même pour la majorité des marques concurrentes telles que Xiaomi, Huawei, Oppo, ou encore Honor.

Si vous n’êtes pas sans cesse collés à votre smartphone et souhaitez uniquement passer des appels de temps à autre, envoyer des messages et utiliser vos applications préférées, un smartphone d’entrée de gamme devrait suffire. Avec ce type d’utilisation, un smartphone avec 64 Go de mémoire interne est adapté.

Vous êtes tentés par un smartphone légèrement plus performant ? Il existe des téléphones qui se situent en milieu de gamme. Ils offrent généralement un rapport qualité/prix particulièrement équilibré et des options pour tous types d’utilisateurs.

Enfin, si votre smartphone est votre “seconde main”, il faut probablement s’orienter vers un téléphone haut de gamme. Pour ce type de smartphone, visez au moins 128 Go de mémoire interne pour installer un maximum d’applications.

La vitesse d’utilisation du téléphone est aussi un facteur assez important. Certains smartphones possèdent des systèmes de mémoire vive aussi rapides qu’un ordinateur. De quoi répondre aux attentes des plus chevronnés pour littéralement travailler depuis son smartphone.

Les avantages d’un smartphone neuf

Vous hésitez entre smartphone neuf ou reconditionné ? Dans les deux cas, il existe de très bonnes affaires pour répondre à vos besoins.

Logiquement, l’achat d’un smartphone neuf est gage de qualité. Le téléphone ne présente aucune usure et fonctionne à plein régime. Toutefois, il est de votre responsabilité d’en prendre soin pour préserver toute la puissance du téléphone. Par exemple, il est conseillé de ne pas laisser son smartphone en charge trop prolongée pour préserver sa batterie.

Un smartphone neuf est aussi performant lorsqu’il n’est pas rempli de fichiers. L’utilisation intensive de la mémoire interne peut avoir des conséquences sur la vitesse de navigation et d’utilisation du téléphone.

Enfin, le principal bémol au sujet d’un téléphone neuf reste le prix. Les smartphones haut de gamme peuvent parfois dépasser les 1 000€, ce qui n’est pas donné à tous. Les offres des opérateurs peuvent permettre d’avoir un téléphone avec un forfait mobile. Cependant, ces offres s’accompagnent généralement d’un engagement de 1 à 2 ans, avec un prix assez élevé du forfait mobile.

Opter pour un téléphone reconditionné

En cas de panne, casse, vol ou perte, racheter un téléphone à plein tarif peut aussi s’avérer coûteux. Comme alternative, plusieurs entreprises se sont ainsi lancées dans le reconditionnement de téléphones. Remis à neufs, en très bon état, ou en état correct selon l’usure initiale, les smartphones reconditionnés sont beaucoup moins chers.

Le vendeur précise le niveau d’usure et de reconditionnement pour rester complètement transparent sur l’état du téléphone en question. C’est parfois une belle occasion de se procurer un smartphone premium, à un prix parfois équivalent à un tarif soldé.

Les options à privilégier pour le choix de son smartphone

Pour trouver le téléphone vous correspondant le plus, il est important de connaître quelles sont les caractéristiques techniques à rechercher. Comme évoqué précédemment, le type d’utilisation du smartphone détermine grandement le choix des options.

La première caractéristique à choisir est le système d’exploitation. Vous êtes plutôt adeptes d’iOS ou Android ? Seuls les iPhones proposent le système iOS. Selon les besoins, il se montre particulièrement performant (avec l’ensemble de l’environnement Apple).

Android concurrence directement iOS avec un système d’exploitation plus ouvert. Il est possible d’utiliser son smartphone à plein régime avec n’importe quel PC ou smart TV. Samsung propose des fonctions propres à ses appareils (téléphone, tablette, ordinateur, smart TV), qui facilitent son utilisation.

La mémoire interne est aussi un critère déterminant. Selon l’espace de stockage disponible, il est plus ou moins possible d’installer autant d’applications que souhaité. Si votre objectif est d’utiliser votre smartphone pour des besoins professionnels (community management, création de contenu), nul doute qu’il vous faut miser sur un téléphone avec au moins 128 Go de mémoire interne. Les téléphones peuvent aller jusqu’à 1 To, notamment les iPhones.

Après avoir choisi votre mémoire interne, quelles sont les autres fonctionnalités à considérer ? Difficile de ne pas évoquer la durée de vie de la batterie. Sur un téléphone reconditionné, elle peut être remise à neuf pour des performances optimales.

Enfin, si vous aimez capturer les meilleurs moments de votre vie à des fins personnelles ou professionnelles, un appareil photo de qualité peut s’avérer particulièrement déterminant. Pour les réseaux sociaux, l’iPhone reste la référence. Toutefois, les concurrents se montrent très agressifs et proposent des smartphones performants sur ce domaine.