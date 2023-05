Photophone : comment choisir un smartphone photo ?

Pratiquement tous les smartphones disposent d’un capteur photo. D’ailleurs, avec l’avènement des selfies, cela va de soi que l’appareil photo est devenu une des fonctionnalités les plus prisées au moment de choisir son smartphone. Il faut dire que même si l’on retrouve au moins un capteur photo sur tous les appareils, ils ne se valent pas du tout. De plus, les appareils sont de plus en plus performants au point où certains détrône facilement les appareils photos classiques.

Ainsi, pour choisir un smartphone photo qui vous donnera satisfaction et vous permettra de faire de splendides photos, il est essentiel que le choix se fasse sur la base de critères précis.

On commence par le nombre de mégapixels

Dans le but d’acheter le meilleur smartphone photo, le nombre de mégapixels (Mpx) est généralement l’un des premiers critères à prendre en compte. D’ailleurs, aussi bien le vendeur que le fabricant, n’hésitent pas à mettre en avant ce point. Il faut dire que la technologie évolue très vite surtout en ce qui concerne les smartphones. A tel point que parmi les plus sophistiqués, il y en a dont les capteurs photo dépassent les 100 Mpx. Ce chiffre indique la taille maximale que la photo une fois prise peut avoir. On parle aussi de définition de la photo.

Dans le cas où vous aimez imprimer vos photos, le nombre de mégapixels est un critère essentiel au moment du choix d’un smartphone photo, notamment pour les photos en très grand format. Cette caractéristique vous permettra également de conserver toute la qualité de votre photo si vous souhaitez zoomer par la suite ou recadrer l’image. Par contre, il est vrai qu’il n’est pas évident de se rendre compte de l’effet ou de l’utilité d’un nombre élevé de mégapixels sur un smartphone photo. Il en va de même pour les partages d’images sur les réseaux sociaux. Il faut donc tenir compte de bien d’autres critères au moment de faire un choix.

La meilleure ouverture possible

Vérifiez les informations du smartphone et cherchez à voir l’ouverture de l’objectif. Si vous trouvez un ‘’f/’’ accompagné d’un chiffre, vous avez trouvé. Ce paramètre définit la quantité de lumière qui entre dans l’objectif lorsque vous prenez une photo. Choisissez le smartphone photo avec le plus petit chiffre, car cela traduit une plus grande ouverture. De ce fait, vos photos, une fois prises, seront bien lumineuses et claires. Vous verrez grandement l’utilité de ce paramètre lorsque vous prenez une photo dans un endroit avec peu de luminosité.

Combien de capteurs ?

Toujours à la recherche de plus de performance et de sophistication, les smartphones disposent désormais de plus d’un objectif derrière. Le but est de vous inciter à être créatif en vous amusant à prendre toutes sortes de prises de vue en fonction de vos envies. De ce fait, non seulement les appareils possèdent un appareil principal, mais en plus, ils disposent d’un grand angle. En fonction des smartphones, il peut s’agir d’un ultra-grand-angle. Cela permettrait de prendre en photo au plus près, de tout petits modèles ou d’avoir un très vaste champ de vision.

Vous pourrez ainsi photographier de très loin un sujet, qui apparaît très clair et tout près grâce au téléobjectif, un peu comme le font les paparazzis. Le smartphone phone doit aussi disposer d’un capteur ToF afin que le calcul des distances soit au millimètre près. Pour finir, il y a aussi un objectif à l’avant du smartphone dont le rôle est de prendre des selfies. Là aussi, il y a un choix à faire, car certains offrent un grand angle. De cette manière, vous pourrez prendre un selfie à plusieurs.

Zoom optique ou zoom numérique ?

Les vendeurs mettent souvent l’accent sur le zoom optique au cours de leur argumentaire de vente. Lorsque vous entendez parler de zoom x50 pour votre smartphone, il faudra faire attention parce qu’il s’agit surtout de zoom numérique. Cela signifie que vous avez la possibilité de prendre en photo, un sujet très éloigné, de sorte que vous ne pourrez même pas le voir simplement à l’œil nu. Cependant, il faut savoir que le zoom numérique a tendance à dégrader grandement la qualité des images. En effet, pour pouvoir zoomer autant, il est inévitable que les pixels soient grossis.

En définitive, la photo ne pourra pas être nette. Le mieux, c’est de préférer le zoom optique qui, lui, zoome grâce à l’objectif. De ce fait, la photo ne perd pas en qualité. D’ailleurs, il faut savoir que les meilleurs smartphones photo du moment possèdent un zoom optique x10.

Le système de stabilisation optique

Son rôle est de vous éviter d’avoir des photos floues en raison des mains qui tremblent lors de la prise de vue. Cette fonctionnalité est surtout utile quand il y a une faible luminosité. Notons que le système de stabilisation optique, n’est pas présent sur beaucoup de smartphones, même les meilleurs. Aussi, sur certains photophones, le système de stabilisation est numérique. Attention à ce détail, car son efficacité est moindre qu’avec un système de stabilisation optique. Cela agit même sur la qualité de l’image.

L’effet Bokeh ou le flou d’arrière-plan

Un autre critère important à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone est sa capacité à produire un effet bokeh, c’est-à-dire un flou d’arrière-plan. Cette technique photographique, qui met en avant le sujet principal tout en rendant l’arrière-plan flou, est devenue très populaire dans la photographie de portrait.

De nombreux smartphones haut de gamme proposent maintenant cette fonctionnalité, souvent appelée « mode portrait ». Pour obtenir cet effet, certains smartphones utilisent plusieurs caméras pour mesurer la profondeur de champ, tandis que d’autres utilisent des techniques de traitement d’image avancées. Lorsque vous recherchez un nouveau smartphone, vérifiez si le mode portrait ou l’effet bokeh est mentionné dans les spécifications de l’appareil photo.

C’est une fonctionnalité précieuse pour ceux qui aiment la photographie, car elle peut transformer une photo ordinaire en une image qui a l’air d’avoir été prise par un professionnel. De plus, cet effet peut ajouter une touche artistique à vos photos et aider à faire ressortir le sujet principal de l’image.

Un espace de stockage interne suffisant

À quoi bon avoir un photophone performant sans espace pour stocker les images et vidéos ? C’est un paramètre crucial alors, vérifiez bien ce point pour ne pas avoir à faire trop souvent des transferts sur un disque externe ou un ordinateur. À cet effet, il faut savoir que plus le nombre de gigaoctets (Go) est élevé et plus, vous aurez l’espace suffisant pour stocker vos différents types de fichiers. Habituellement, les smartphones photo les plus récents disposent d’une grande capacité de stockage et cela commence à 128 Go. Afin d’augmenter la capacité, il y a aussi la possibilité d’insérer une carte microSD. Aussi, il est possible maintenant de sauvegarder des photos via internet sur un serveur à distance.

Un bon smartphone doit avoir différentes qualités et il est devenu crucial qu’il puisse faire d’excellentes photos dorénavant. À ce propos, nombreux sont les paramètres à considérer pour faire le choix d’un bon smartphone photo. Il faudra considérer le nombre de mégapixels (Mpx), mais aussi le nombre d’objectifs, l’ouverture, le zoom optique, etc.