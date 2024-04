DALL-E 3 : OpenAI ajoute enfin la fonction d’édition à son IA !

OpenAI enrichit son intelligence artificielle génératrice d’images, DALL-E, avec des fonctionnalités inédites. DALL-E 3 intègre désormais des outils d’édition d’images directement accessibles via ChatGPT pour les utilisateurs web et mobiles, mais aussi des suggestions de styles prédéfinis. Générer des images d’images sur mesure et inspirées devient ainsi plus facile.

L’option édition disponible sur DALL-E 3

DALL-E 3, la dernière itération d’OpenAI pour sa technologie de génération d’images par intelligence artificielle, est accessible avec la version payante ChatGPT. ChatGPT+ propose en effet de nombreux outils, dont la dernière version de DALL-E, pour un abonnement de 20 USD par mois.

Pour ceux qui ont déjà l’abonnement, cette fusion offre aux utilisateurs la capacité d’éditer les images générées sans quitter l’interface de ChatGPT. Cela améliore significativement l’accessibilité et l’expérience utilisateur. Mais OpenAI a décidé d’aller plus loin avec son outil avec les dernières mises à jour.

Parmi les nouveautés, DALL-E 3 propose des suggestions de styles prédéfinis. En ouvrant la fenêtre de discussion avec l’IA, vous retrouverez différents styles comme le woodcut, gothique, synthwave, et hand-drawn. Un aperçu est même possible en les survolant avec votre souris. Cela enrichit le processus de création par un large éventail d’inspirations visuelles.

Cette mise à jour s’adresse particulièrement aux utilisateurs cherchant à affiner leurs créations d’images IA avec précision et créativité. En plus de ces suggestions, DALL-E 3 intègre désormais une fonction d’édition intégrée.

Utiliser le nouvel éditeur

Sur DALL-E 2, les utilisateurs pouvaient lancer l’éditeur soit en partant d’une image existante via le bouton « Edit », soit en démarrant avec un canevas vierge à l’adresse https://labs.openai.com/editor. Malheureusement, OpenAI n’accepte plus de nouveaux utilisateurs sur DALL-E 2, et fait migrer ces derniers vers sa toute dernière IA DALL-E 3.

Pour DALL-E 3, vous pouvez effectuer des modifications directement sur l’image que vous venez de générer. Cliquez sur cette dernière, et une fenêtre latérale va s’ouvrir. Les modifications d’images se font à travers des prompts textuelles, offrant une expérience utilisateur intuitive et puissante pour l’édition.

Bien évidemment, on n’est pas encore au stade où il est possible de faire de l’outpainting et de l’inpainting comme sur DALL-E 2. OpenAI pourrait cependant intégrer les fonctionnalités sur DALL-E 3. Du moins, c’est ce qu’on attend. Et vous, quelle fonctionnalité aimeriez-vous voir sur DALL-E 3 ?

Si vous voulez tester cet outil gratuitement, découvrez les différentes options qui s’offrent à vous :