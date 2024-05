GPT Store : bientôt sur la version gratuite de ChatGPT ?

Quand vous entendez Store, vous pensez Play Store ou encore App Store ? OpenAI lance aussi son échoppe, mais un peu différemment. GPT Store offre un niveau inédit de personnalisation et ouvre la voie à une multitude de possibilités depuis janvier 2024. Imaginez une boutique en ligne remplie de robots conversationnels intelligents, chacun doté de capacités et de personnalités uniques. C’est un peu l’idée derrière ce système de langage épatant.

Un profil conçu pour vos besoins spécifiques

Le GPT Store, plateforme dédiée aux GPT personnalisés, constitue une mine de possibilités pour tout le monde. Cela passe des développeurs aux créateurs de contenu, ainsi que les entreprises. Il offre en effet un accès à une vaste collection de modèles préentraînés, couvrant un large éventail de domaines et de styles.

Le Store de l’IA permet également aux utilisateurs de créer leurs propres GPT. Vous pourrez ainsi développer des modèles personnalisés à partir de zéro ou en vous inspirant de modèles existants. Affinez-les pour répondre à vos besoins spécifiques.

Sachez que vous aurez le loisir de partager vos créations. Publiez vos modèles sur la plateforme pour les partager avec la communauté. D’ailleurs, un programme de rétribution ou de rémunération pour les développeurs devrait être mis en place, mais est encore en phase de test depuis mars 2024. Cela dépendra toutefois du taux d’engagement enregistré. La répartition entre éditeur et développeurs reste encore un souci.

GPT Store, encore exclusif aux abonnés payants

Avec GPT Store, chaque utilisateur agrée pourra créer un chatbot intelligent capable de converser sur un sujet précis, et ce, sans écrire une seule ligne de code. Fini les instructions complexes et les paramètres techniques fastidieux. Décrivez votre contexte, définissez l’objectif de votre chatbot, précisez la tonalité souhaitée et indiquez le domaine de spécialisation. Fournissez ensuite à l’IA un ensemble de documents types représentatifs de vos besoins. C’est à peu près tout ce que vous aurez à faire.

À partir de ces informations, l’IA se chargera de générer un GPT personnalisé répondant parfaitement à vos exigences. Vous obtenez ainsi un chatbot capable de converser de manière fluide et pertinente sur le sujet choisi, sans avoir à répéter inlassablement de « prompts » complexes à chaque fois. Les avantages sautent aux yeux : une simplicité d’utilisation, un réel gain de temps et une efficacité accrue.

N’hésitez pas à découvrir et à vous amuser avec les autres catégories disponibles dans le Store. Parcourez les GPT populaires et tendances dans le classement de la communauté, avec des catégories telles que DALL·E, écriture, recherche, programmation, éducation et « lifestyle ».

GPT Store, à ce jour, n’est encore accessible que pour les abonnés ChatGPT Plus, les clients Team et Enterprise. En attendant, les utilisateurs de la version gratuite peuvent toujours personnaliser leurs ChatGPT depuis le profil.