Le 4 juin 2024, les 100 millions d’utilisateurs de ChatGPT, l’agent conversationnel d’OpenAI, ont vécu une journée mouvementée. Une panne majeure a paralysé le service pendant près de 5 heures. Celle-ci a affecté tous les utilisateurs sur le web et les mobiles.

La grosse panne de ChatGPT

Tout a commencé vers 2 h 30 du matin, heure de l’Est américaine, soit 8 h 30 en France. Les premiers signalements d’indisponibilité ont afflué sur le site de DownDetector. OpenAI a identifié le problème vers 4 h ET (10 h en France) et a commencé à travailler sur un correctif.

Pensant avoir résolu l’incident, l’équipe de Sam Altman a cependant rétabli partiellement le service aux alentours de 7 h 45 ET. ChatGPT est retombé en panne vers 10 h 30 ET. Quatre heures après, OpenAI demande aux utilisateurs de procéder à un rafraîchissement complet de la page chatgpt.com pour rétablir le service.

Face à cette situation, certains utilisateurs se sont naturellement tournés vers des alternatives comme Claude 3 ou MetaAI. Cet afflux soudain d’utilisateurs pourrait expliquer les problèmes rencontrés le même jour par d’autres systèmes d’IA générative. Cela concerne donc Claude d’Anthropic, Gemini de Google et Perplexity.

Est-ce une coïncidence, le résultat d’un afflux soudain d’utilisateurs ou bien une attaque délibérée visant l’IA générative ? En l’absence d’informations venant des entreprises, il est difficile de répondre avec certitude. Cependant, cette panne généralisée met en évidence la vulnérabilité de cet écosystème face à des pics d’activité imprévus et importants. Les acteurs de ce secteur doivent impérativement consolider leurs infrastructures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

La panne a-t-elle été résolue ?

Ce n’est qu’à 17 h 1 GMT qu’OpenAI a annoncé avoir résolu définitivement la panne touchant tous les services liés à ChatGPT. L’entreprise reconnaît néanmoins qu’il s’agit d’une « panne majeure impactant tous les utilisateurs sur tous les plans » età l’échelle mondiale.

Elle n’a toutefois pas communiqué les causes précises du problème. Elle s’est contentée d’indiquer avoir « mis en place un correctif »et de surveiller les résultats. Certains soupçonnent un lien avec le déploiement récent de nouvelles fonctionnalités accessibles à tous les utilisateurs. Même ceux utilisant la version gratuite. ChatGPT va bientôt signer un contrat avec Apple, dont l’annonce officielle devrait avoir lieu la semaine prochaine lors du WWDC 2024. OpenAI a peut-être voulu améliorer son chatbot avant cette annonce, car elle pense que beaucoup plus de gens vont l’utiliser après.

Bien qu’un retour à la normale semble se profiler en fin de journée, certains peinent encore à se reconnecter. Si tel est votre cas, essayez de rafraîchir la page ou de vider le cache de votre navigateur.