Les 9 conseils de la NSA pour protéger votre smartphone du piratage

Le piratage d’un smartphone peut prendre plusieurs formes. Les hackers peuvent passer par des applications malveillantes, s’incruster par des points d’accès publics, créer des brèches grâce à des fichiers corrompus ou encore utiliser une défaillance de votre réseau Bluetooth. Afin de limiter autant que possible ces situations de piratages, la NSA a partagé une série de bonnes pratiques à suivre. Bien que certaines tombent aujourd’hui dans du classique, il est important que l’on intègre réellement à nos habitudes.

Redémarrer son téléphone au moins une fois par semaine

Au nombre des techniques de piratage les plus redoutables, il y a le spearphishing ou les exploits “ zero click”. Ces derniers ont pour but d’infecter votre smartphone de logiciels malveillants, sans même que vous n’ayez cliqué sur quoi que ce soit. Alors, pour les contrer, la NSA recommande d’éteindre et de rallumer votre téléphone au moins une fois par semaine.

Lorsque votre smartphone reste très longtemps allumé, il finit par hiberner certaines applications, afin qu’elles ne consomment pas inutilement de l’énergie et des ressources. C’est le moment privilégié par les hackers pour tenter d’exécuter leur opération et voler vos informations. Dans ce cas, lorsque vous redémarrez votre smartphone, vous leur rendez la tâche difficile.

Bloquer les accès par applications

Si l’opération est un échec par cette technique, les pirates peuvent tenter d’utiliser des applications vérolées pour créer une brèche dans votre téléphone et pouvoir ainsi opérer. Pour contrer cela, la NSA recommande :

Installer uniquement des applications via la boutique officielle App Store ou Play Store ;

Mettre régulièrement à jour le système d’exploitation du smartphone et des différentes applications installées ;

Éviter les versions modifiées des applications et opter uniquement pour la version officielle.

Prévenir l’incrustation par les réseaux

Les réseaux de votre smartphone sont les autres portes d’entrées pour les hackers. Un Bluetooth défectueux, connexion à un réseau non sécurisé, liaison à un smartphone vérolé, tout est propice pour que les hackers trouvent leurs chemins. Pour empêcher tout cela, l’agence américaine recommande :

Désactiver le Bluetooth quand on ne l’utilise pas ;

Désactiver la géolocalisation quand on n’en a pas besoin ;

Éviter les points d’accès publics ;

Utiliser un VPN pour toutes les connexions à des réseaux publics ;

Renforcer la sécurité de son smartphone

Si l’accès à distance ne marche pas, l’autre moyen de parvenir à ses fins pourrait être un passage direct. Alors, la NSA recommande de renforcer la protection de son smartphone en activant les différents moyens mis à disposition par les constructeurs de smartphones :

Créer un code fort pour verrouiller et déverrouiller son téléphone ;

Activer la sécurité biométrique par reconnaissance facile ou par empreintes digitales.

Au-delà de toutes ces recommandations, les bonnes pratiques en ligne sont à conserver. Peu importe vos besoins, demandez-vous toujours si la personne à l’autre bout offre une certaine garantie en cas de fraudes. Sinon, ce n’est pas la peine !