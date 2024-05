Microsoft Excel, le célèbre tableur de la suite Microsoft Office, continue de se doter de nouvelles fonctionnalités. Il essaie continuellement de répondre aux besoins toujours plus évolutifs de ses utilisateurs. En avril 2024, des nouveautés sur Excel se voient déployées et font bien des heureux. Bureaucrates, comptables ou particuliers, tous saluent les mises à jour récentes. Parmi ces dernières, l’IA se retrouve d’ailleurs en tête de ligne, mais pas que. Zoom sur les nouveautés Excel : les highlights en Avril 2024.

Excel et Copilot : le duo gagnant pour booster votre productivité

En tant que client Web Excel, vous pouvez désormais dire adieu aux formules complexes et aux tableaux laborieux. Copilot peut désormais générer automatiquement des formules et des tableaux en fonction de vos données et de vos besoins. Il vous suffit de poser une question, un « prompt », en langage naturel ou de sélectionner une plage de données. L’Intelligence Artificielle s’occupe du reste. La prise en charge de la création de colonnes de formules complexes sera également à disposition avec Copilot. Vous pourrez user des fonctions telles que XLOOKUP et SUMIF.

La fonction Microphone sur votre ordinateur vous aidera à être plus rapide. Le plus, comparé aux versions précédentes ? Vous pourrez aussi demander des idées de prompts à Copilot. Excel pour Windows vous donnera des idées d’invite pour les données spécifiques pour lesquelles vous souhaitez obtenir de l’aide.

Ce système IA facilite aussi la collaboration entre les utilisateurs sur un même fichier Excel. Il permet de suivre les modifications en temps réel, de partager des commentaires et de résoudre les conflits de manière fluide.

Améliorations de l’éternel « copier-coller » : la nouvelle méthode en 2024

Si vous utilisez Excel en ligne, vous pouvez désormais utiliser le glisser-déposer pour remplir des séries, copier des cellules et segmenter des données. Vous aurez également des améliorations significatives pour le collage. Parmi les nouveautés Excel en Avril 2024, vous avez le choix entre plusieurs options de collage :

Utiliser le menu déroulant dans le ruban.

Cliquer avec le bouton droit à l’endroit où vous souhaitez coller les données et sélectionner l’option appropriée.

En outre, Microsoft Excel en ligne vous permet de partager des parties spécifiques de votre classeur pour une collaboration plus efficace. Cela permet à vos collaborateurs de se concentrer sur les parties du classeur que vous souhaitez qu’ils examinent et commentent.