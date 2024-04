Moto G 5G (2024) : un excellent smartphone à 200 dollars ?

Motorola vise juste avec son nouveau Moto G 5G 2024, un smartphone très abordable proposé à 199 dollars. S’il ne prétend pas rivaliser avec les modèles haut de gamme, il est étonnamment bien équipé pour ce prix défiant toute la concurrence. Quelques concessions ont, évidemment, été nécessaires pour l’amener à ce tarif plancher.

Spécifications et caractéristiques du Moto G 5G

Dès le premier regard, ce nouveau smartphone de Motorola se démarque par son look raffiné, revêtu en cuir végétalien de couleur Sage Green. Son châssis plastique offre une bonne prise en main, tandis que sa résistance aux éclaboussures en fait un appareil robuste.

Pour le déverrouillage biométrique, le bouton de démarrage latéral intègre un capteur d’empreinte digitale, complété par une reconnaissance faciale utilisant la caméra avant. On apprécie la présence d’un port jack 3,5 mm et d’un slot pour carte microSD qui parachève le design épuré.

L’écran IPS LCD de 6,6 pouces adopte une résolution de 1612 x 720 pixels. Il compense, toutefois, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, apportant une grande fluidité. Sa luminosité limitée à 430 nits, ainsi que ses angles de vision faibles, rendent la lisibilité en extérieur difficile. Même lorsque le niveau de luminosité est réglé au maximum.

Sous le capot, le Moto G 5G 2024 est propulsé par la puce Snapdragon 4 Gen 1 de Qualcomm. Elle est couplée à 4 Go de RAM pour livrer des performances suffisantes pour la plupart des tâches classiques. Ces composants montrent, cependant, leurs limites lors de tâches plus exigeantes, comme le multitâche intensif. C’est peut-être pour cette raison que Motorola a ajouté le mode RAM Boost pour repousser virtuellement la mémoire jusqu’à 8 Go.

Avec son capteur principal de 50 MP, le Moto G 5G s’en sort plutôt bien pour les photos destinées aux réseaux sociaux. Néanmoins, les certains utilisateurs peuvent être déçus par le manque de détails et de clarté, surtout en basse lumière. L’appareil frontal de 8 MP offre des selfies acceptables, sans plus.

Prix et date de disponibilité

Le téléphone est équipé d’une batterie généreuse de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W. Cette capacité lui permet de tenir une journée et demie, selon l’utilisation. Il dispose de 128 Go de stockage extensibles via microSD. Question connectivité, rien ne manque avec le WiFi 5, le Bluetooth 5.1, la NFC pour les paiements sans contact.

Le Moto G 5G 2024 est d’ores et déjà disponible auprès des principaux opérateurs américains comme AT&T, Verizon et T-Mobile. À partir du 2 mai 2024, il sera proposé en vente libre chez Amazon, Motorola.com et Best Buy.

Bien qu’il s’agisse d’une excellente option pour les budgets serrés, quelques points méritent d’être pris en compte :

Le téléphone est livré avec Android 14, mais sa politique de mises à jour logicielles est limitée. Il ne propose qu’une seule mise à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité.

De nombreuses applications préinstallées, pouvant être jugées indésirables par certains utilisateurs, viennent encombrer l'interface.