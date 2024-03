Un smartphone est-il plus lourd avec une mémoire pleine ?

Grâce à la technologie et les travaux des hommes et des femmes de la science, les smartphones sont aujourd’hui capables d’avoir jusqu’à 1 To d’espace. Il y a de cela trente ans, il était difficile d’imaginer un smartphone avec 1 Go. Mais aujourd’hui, les choses ont évolué. Les téléphones, autrefois imposants et lourds, sont devenus de petits ordinateurs que l’on peut manipuler avec nos doigts, sans grande difficulté. Cependant, l’on arrive très vite à se rendre compte que nos smartphones ne sont pas aussi légers qu’on peut le penser. Ils disposent d’un poids assez conséquent qui varie d’un modèle à un autre. Ce poids augmente-t-il au fur et à mesure que la mémoire du téléphone se remplit ? Réponse !

Einstein avait déjà répondu à la question bien avant l’invention des smartphones

Lorsque l’on achète un téléphone, le fabricant affiche le poids de celui-ci sur sa fiche technique. Ce poids-là est généralement déterminé par les composants de l’appareil et le matériau utilisé pour sa fabrication. Mais il n’y a pas que ces deux facteurs. Même si elles n’ont pas une grande portion dans le poids général du smartphone, les données contenues dans votre appareil contribuent également à son poids. Pour convaincre de cela, Robert Krulwich, journaliste scientifique, révèle : « L’information est stockée sur des électrons, et les électrons sont très, très petits. Mais ils ont tout de même une masse, comme nous l’a appris Einstein. Il est donc possible de prendre cette énergie et, en utilisant l’équation d’Einstein, (E = mc2) de la transformer en quelque chose que nous pouvons peser. »

Comment est-ce possible, se demande-t-on, à la lecture de ceci. Eh bien, retenez que toutes les données que stocke votre smartphone sont en fait codifiées avec les chiffres 0 et 1, en série. Chaque fois que vous ajoutez des données sur l’appareil, celles qui se trouvent là ne sont pas supprimées. Cette dernière intervertit les 1 et 0. Ils agissent donc comme des atomes qui se chargent en énergie, avec des propriétés magnétiques.

Gareth Mitchell explique que “Les groupes d’atomes s’alignent dans un sens ou dans l’autre selon qu’ils stockent un 1 ou un 0 et possèdent des quantités d’énergie différentes selon la façon dont ils sont alignés. »

Cela voudrait dire que plus vous stockez d’informations sur votre smartphone, plus ces dernières se chargent en énergie. Or, selon l’équation scientifique d’Einstein, plus il y a d’énergie, plus il y a de masse.

Quel est le poids d’une mémoire pleine sur un smartphone ?

Vidéos, photos, musiques ou encore applications, tout ce que vous stockez sur votre smartphone a un impact sur son poids général. Cela, c’est sans appel. Leur poids n’est pas seulement virtuel ; il possède aussi une masse qui s’ajoute à celle mentionnée par le constructeur sur la fiche technique de l’appareil.

Cependant, la masse dont nous parlons ici n’est pas réellement perceptible. Elle est actuellement très faible sur nos téléphones ; tellement faible qu’on ne pourrait pas la mesurer avec précision. Selon John D. Kubiatowicz, Professeur d’informatique, “le poids est très faible, de l’ordre d’un attogramme.” En un mot, vous ne pourrez pas vous en rendre compte en tenant votre téléphone en main ou en le plaçant sur une balance. Toutefois, le poids n’est pas nul.