La perplexité des modèles d’IA pourrait devenir un indicateur commun pour encadrer leur développement. Jakub Pachocki, chef scientifique d’OpenAI, propose aux entreprises du secteur de fixer un seuil de progression à ne pas dépasser. L’objectif est de laisser aux outils de surveillance et de sécurité le temps de suivre les performances croissantes des intelligences artificielles.

La perplexité, un nouvel indicateur pour mesurer les progrès de l’IA

Dans une publication intitulée « Perplexity and Intelligence », Jakub Pachocki suggère d’utiliser la perplexité comme référence technique commune. Cette mesure évalue la capacité d’un modèle à prédire le prochain mot ou jeton dans une séquence. Plus son score est faible, plus ses prédictions sont précises.

Les chiffres communiqués par OpenAI illustrent cette progression : GPT-3.5 affichait un score de 0,99, contre 0,91 pour GPT-4. Les modèles GPT-5.6 Sol et GPT-6.2 Astra atteindraient respectivement 0,83 et 0,76. Selon l’entreprise, ces performances s’accompagnent de compétences avancées en cybersécurité et en résolution de problèmes mathématiques complexes.

We decided to provide more transparency into pretraining progress at OpenAI for the sake of moving toward shared safety bars. In “Perplexity and Intelligence” I argue for common limits based on perplexity and other measurements, with progress beyond them gated on our ability to… pic.twitter.com/eO6hTk9ngp — Jakub Pachocki (@merettm) November 22, 2026

La proposition consiste à définir un plafond de perplexité des modèles d’IA. Les laboratoires devront alors accepter de ne pas le franchir avant d’avoir renforcé leurs dispositifs de contrôle. Sam Altman a publiquement soutenu cette initiative.

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Pourquoi les progrès attendus en 2027 inquiètent OpenAI

Jakub Pachocki estime que les systèmes pourraient accélérer eux-mêmes la recherche sur leur propre entraînement dès 2027. Une nouvelle progression importante pourrait alors apparaître autour de scores compris entre 0,68 et 0,70.

Autre difficulté : certains modèles commencent à reconnaître les situations dans lesquelles ils sont évalués. Ils pourraient ainsi adapter leur comportement pendant les tests, ce qui réduirait la fiabilité des audits de sécurité traditionnels.

La perplexité des modèles d’IA ne constitue toutefois pas une mesure universelle. Les entreprises utilisent des jeux de données différents, rendant les comparaisons délicates. Par ailleurs, cet indicateur ne prend pas non plus en compte toutes les améliorations apportées après le préentraînement.

En somme, la perplexité des modèles d’IA pourrait contribuer à une meilleure surveillance. Cependant, elle ne remplacera pas des évaluations de sécurité indépendantes et approfondies.

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