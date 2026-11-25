La musique générée par IA ne pourra bientôt plus se faire une place dans le catalogue de TIDAL. La plateforme de streaming annonce la suppression des morceaux entièrement créés par des modèles d’IA à partir du 9 décembre 2026. Une décision dépassant le simple étiquetage ou la démonétisation et qui pourrait inspirer d’autres acteurs du secteur.

TIDAL durcit sa politique face à la prolifération des morceaux générés par IA

TIDAL franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre les contenus musicaux synthétiques. Jusqu’à présent, le service autorisait leur diffusion, mais avait déjà décidé de les exclure du système de rémunération des artistes. Désormais, les titres entièrement générés par intelligence artificielle seront progressivement retirés de son catalogue à compter du 9 décembre.

Cette décision fait suite à plusieurs mesures introduites en juin 2026. La plateforme avait notamment commencé à identifier les morceaux créés par IA grâce à des étiquettes spécifiques. Elle avait également déployé des mécanismes pour limiter les usurpations d’identité musicale et empêcher la diffusion de contenus imitant des artistes existants.

Les abonnés pouvaient aussi désactiver la lecture de ces morceaux et limiter leur présence dans les recommandations personnalisées. Avec cette nouvelle politique, TIDAL ne laisse plus simplement le choix aux auditeurs. Les productions entièrement artificielles n’auront plus leur place sur le service.

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Les créations assistées par IA restent autorisées

Cette interdiction comporte toutefois une distinction importante. TIDAL ne cherche pas à exclure tous les outils d’intelligence artificielle utilisés dans la production musicale.

Les artistes pourront toujours employer des logiciels intelligents pour composer, arranger, mixer ou améliorer leurs enregistrements. La restriction concerne uniquement les morceaux entièrement produits par des systèmes génératifs, sans véritable contribution créative humaine. Cette nuance distingue l’utilisation de l’IA comme outil de production de son utilisation comme substitut complet à la création artistique.

Néanmoins, la décision soulève un défi technique : distinguer précisément une production entièrement synthétique d’un morceau créé avec l’aide de l’IA. Elle pose aussi une question plus large sur la place de l’intelligence artificielle dans l’industrie musicale.

Reste à savoir si les autres services de streaming suivront cette orientation ou préféreront laisser davantage de liberté aux auditeurs.

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