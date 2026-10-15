Les CPU, DRAM et SSD représentent désormais 68 % du coût des composants d’un ordinateur portable. Cette pression sur les coûts pourrait freiner les ventes mondiales en 2027, selon TrendForce. Aussi, les fabricants doivent arbitrer entre hausse des prix, réduction des marges et baisse des caractéristiques techniques. Tout cela alors que les stocks à bas coût diminuent progressivement.

Des coûts de fabrication fragilisant le marché des ordinateurs portables

Au troisième trimestre 2026, les CPU, DRAM et SSD représentent environ 68 % de la nomenclature des composants (bill of materials, ou BOM). Une situation impactant surtout les ordinateurs portables grand public à 900 dollars. Toutefois, cette proportion limite la marge de manœuvre des constructeurs.

Pourtant, le marché avait bien résisté en début d’année : meilleure disponibilité des processeurs, achats anticipés des fabricants et déplacement de certaines commandes. Tous avaient soutenu les livraisons. Toutefois, cette dynamique ne traduit pas nécessairement une reprise durable. Certains consommateurs ont simplement renouvelé leur équipement plus tôt que prévu.

L’épuisement progressif des stocks acquis à moindre coût expose désormais davantage les fabricants aux tarifs actuels. Selon TrendForce, les livraisons mondiales d’ordinateurs portables pourraient reculer de quelques pour cent en 2027. Si les prix des processeurs et de la DRAM restent élevés, la baisse pourrait atteindre un niveau à un chiffre plus important.

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Trois options, aucune sans risque

Face à cette situation, les constructeurs disposent de trois leviers. Ainsi, ils peuvent :

Augmenter les prix de vente ;

Absorber les surcoûts au détriment de leurs marges ;

Réduire les spécifications des modèles commercialisés.

La première solution risque de décourager les acheteurs sensibles au prix. La deuxième réduit la rentabilité des fabricants. La troisième, elle, peut dégrader la compétitivité des appareils, notamment sur la mémoire, la capacité SSD ou les performances.

Cette contrainte concerne aussi l’organisation industrielle. TrendForce anticipe une baisse de la part de la production mondiale réalisée hors de Chine, de 24 % en 2025 à 21 % en 2026. La hausse des coûts de production et de gestion logistique pourrait ainsi modifier les arbitrages géographiques des fabricants.

La hausse des CPU, DRAM et SSD ne concerne donc pas uniquement le prix des composants. Elle menace l’équilibre économique des ordinateurs portables. En 2027, les consommateurs pourraient payer davantage pour des configurations comparables, ou devoir accepter des caractéristiques moins généreuses.

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