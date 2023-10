Smartphone à moins de 300€ : à quoi devez-vous vous attendre ?

Votre téléphone menace de rendre l’âme au mauvais moment ? Écran cassé, batterie fatiguée et processeur défaillant, tous les signaux de fin de vie d’un smartphone sont là. Pas de panique ! Vous n’avez pas besoin de vous ruiner pour résoudre ce problème. Tous les fabricants (sauf Apple) proposent des téléphones performants à moins de 300 euros. Voyons ce que vous pouvez vous offrir avec ce budget.

Des smartphones de qualité et pas chers chez (presque) toutes les marques

Dans le monde des téléphones portables intelligents, les innovations sont continuelles. Ainsi, les technologies qui étaient hors de prix hier se retrouvent accessibles à tous aujourd’hui. On voit alors se démocratiser des fonctionnalités avancées comme la charge rapide ou la reconnaissance faciale basée sur l’appareil photo.

La plupart des marques proposent une large gamme de smartphones : Oppo, Motorola, Huawei, Samsung, Realme, Xiaomi. On y trouve, naturellement, des téléphones très basiques avec les fonctionnalités rudimentaires, et des appareils perfectionnés, dotés des dernières innovations. Et puis, il y a la moyenne gamme : des modèles corrects et de qualité, répondant à tous vos besoins du quotidien. D’ailleurs, voici un comparatif des smartphones Samsung à moins de 300 €.

Les fonctionnalités qu’on trouve dans un smartphone à moins de 300 €

Avec une enveloppe de moins de 300 euros, vous pouvez vous offrir un smartphone doté des fonctionnalités suivantes :

un écran correct avec une résolution de 1 080 x 2 400 pixels ;

un processeur assez performant pour garantir une navigation fluide dans vos applications ;

une mémoire de 64 Go ;

un lecteur d’empreinte digitale pour un déverrouillage rapide de l’appareil ;

une batterie conséquente de 4 000 à 5 000 mA h.

La charge rapide est souvent présente sur les modèles autour de 200 euros. Vous pouvez également vous attendre à une bonne qualité audio lors des appels, même si celle des haut-parleurs est souvent décevante à ces prix-là. Quant au double emplacement pour carte SIM, il est quasiment automatique dans cette gamme.

Autre bonne nouvelle : avec un budget de 200 à 300 euros, vous bénéficiez d’une mise à jour de sécurité. Les fabricants assurent le suivi de la réactualisation des logiciels pour plusieurs années, de quoi prolonger la durée de vie de votre téléphone.

VOIR AUSSI : Le meilleur smartphone à moins de 500€ en 2023 : pourquoi s’offrir ce bon Samsung ?

Les fonctionnalités qu’on ne trouve pas dans un téléphone à moins de 300 euros

Vous en conviendrez, un budget de 300 euros pour un smartphone implique quelques concessions. Prenez-en conscience !

La qualité de l’appareil photo

Les fabricants ont beau user des effets d’annonces en ajoutant entre 3 et 4 capteurs à l’arrière du téléphone, ne soyez pas dupe. C’est normal, à moins de 300 euros, il est impossible d’égaler la qualité des appareils haut de gamme. Attendez-vous alors à une qualité de photos assez moyenne. L’absence de stabilisateur d’image peut aussi gâcher vos vidéos. Mais au fond, avez-vous vraiment besoin de prendre des photos professionnelles au quotidien ?

Une étanchéité moyenne

Les smartphones premier prix ne sont pas du tout étanches. Entre 200 et 300 euros, on n’en est pas là, mais l’étanchéité n’est pas le point fort du téléphone. Gardez alors un sac de riz près de vous en prévention !

L’absence de compatibilité avec le réseau 5G

Aujourd’hui, les téléphones portables d’entrée de gamme ne disposent généralement pas de compatibilité avec le réseau 5G. Toutefois, on peut s’attendre à ce que ça change très rapidement. Il faudra alors vérifier ce point avant d’acheter votre smartphone, si vous bénéficiez d’un forfait 5G.

La charge sans fil et le NFC ne sont pas de la partie

Vous voulez un smartphone pas cher ? Vous devez faire l’impasse sur le chargement par induction. Après tout, qu’a-t-on à reprocher à nos bons vieux chargeurs à fil ? Vous devez aussi oublier la fonctionnalité NFC. Pas de fonctions de paiement mobile ni de titre de transport pour les téléphones dont le prix ne dépasse pas les 300 euros.

La compatibilité Wi-fi

Rassurez-vous, il n’existe pas de smartphone qui ne soit pas compatible wi-fi. En revanche, pour un budget de 300 euros, vous pouvez ne pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités, telles que le wi-fi 6 ou le wi-fi 5 GHz. Cette dernière option est utile quand la bande des 2,4 GHz est surchargée. Là aussi, demandez-vous si vous en avez réellement besoin !