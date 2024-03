Samsung : quelles différences entre le Galaxy A, le Galaxy S et le Galaxy Z ?

Pour ce qui concerne ses smartphones Galaxy, Samsung n’a pas fait dans la simplicité. Ce sont donc trois catégories de téléphones que la marque sud-coréenne sort chaque année, au contraire de son concurrent, Apple, qui n’en présente qu’une seule. Forcément, pour une personne qui n’est pas très collée à l’actualité, se retrouver n’est pas une chose évidente. D’autant plus que sur le plan esthétique, lesdits smartphones présentent des similitudes. Néanmoins, les détails techniques sont différents, ainsi que les prix. Ici, nous présentons les trois catégories ainsi que leur particularité.

Samsung Galaxy A

Gamme : entrée et milieu de gamme

Prix officiel : 169 € à 449 €

Les smartphones Samsung Galaxy A sont les smartphones les plus abordables du constructeur sud-coréen. Ils constituent ses offres entrée et milieu de gamme. Selon leurs performances, ils se déclinent en plusieurs sous-gammes numérotées comme suit : A0, A10, A20, A30, A40, A50, A60, A70, A80, A90. À cet effet, nous avons le A14 sorti l’année dernière qui est donc issu de la sous-gamme A10. Il était le smartphone le plus vendu de la marque en 2023, mais présentait des performances inférieures à celles du Galaxy A54 sorti la même année.

Actuellement, les modèles présents sur la boutique officielle de la marque sont : Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy A23, Galaxy A15, Galaxy A14, Galaxy A04 et Galaxy A05. Cette précision est importante, puisque le constructeur ne renouvelle pas toutes les sous-gammes chaque année. De plus, les Galaxy des sous-gammes A50 à A90 sont souvent les plus performants et se rapprochent un peu plus des haut de gamme.

Samsung Galaxy S

Gamme : haut de gamme

Prix officiel : 699 € à 1 469 €

Les smartphones de cette catégorie sont les concurrents directs de l’iPhone chez Apple. Ce sont les téléphones haut de gamme de Samsung et ils sont toujours lancés en début d’année, lors d’un événement de lancement annuel. Avec cette catégorie, il n’y a pas de numérotation par dizaine, mais plutôt unitaire. Précisément, la marque nomme ses modèles suivant la décennie dans laquelle l’on se trouve. Avant 2020, ces smartphones portaient la numérotation (S7, S8, S9). Depuis, ils sont officiellement (S20, S21, S22, S23, S24). Leur numérotation suit donc leur année de sortie.

Cependant, quelques modèles échappent à cette numérotation traditionnelle. Il s’agit notamment du Galaxy S FE ou encore “Fan Edition”. Vendu moins cher, c’est un modèle destiné aux personnes qui souhaitent expérimenter le haut de gamme, mais sans intention de débourser une grande somme.

Les Samsung Galaxy S sont les smartphones les plus performants de la marque. Ceux-ci font l’objet d’un marketing particulier et constituent le dépôt même de l’innovation.

Samsung Galaxy Z

Gamme : haut de gamme

Prix officiel : 1 099 € à 1 749 €

Lancé pour la première fois en 2019, le Galaxy Z est à ce jour la catégorie de smartphones la plus chère de la marque. Ces derniers sont principalement des téléphones pliables et se regroupent en deux sous-gammes :

Galaxy Z Flip : ce dernier est un smartphone qui se comporte comme les anciens téléphones à clapet. Quand on l’ouvre, il se transforme en un smartphone traditionnel long. Il possède évidemment un écran sur sa face avant.

: ce dernier est un smartphone qui se comporte comme les anciens téléphones à clapet. Quand on l’ouvre, il se transforme en un smartphone traditionnel long. Il possède évidemment un écran sur sa face avant. Galaxy Z Fold : quand on le déplie, il se transforme en une sorte de tablette. On dirait deux smartphones collés ensemble que l’on peut ouvrir tel un livre et travailler indépendamment sur les deux écrans.

Très performant et plus cher, il ne bénéficie pas d’autant d’engouement que celui généré par le Galaxy S. C’est la dernière catégorie de smartphones que Samsung lance dans l’année.