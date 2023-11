Samsung abandonne définitivement 4 Galaxy s et un Galaxy Fold

Android 14 étant officiellement disponible, de nombreux smartphones Galaxy commencent déjà à recevoir la mise à jour vers la dernière mouture du système d’exploitation. Et comme cela arrive souvent, certains smartphones ne pourront pas en bénéficier, parce qu’ils tombent dans l’obsolescence. En plus du S10, du A52, du A72, Samsung a décidé d’arrêter la mise à jour pour d’autres smartphones milieu de gamme. Après 4 ans de prise en charge, ils sont arrivés à leur terme. Voici les smartphones en question !

Fin de mises à jour de sécurité pour ces 5 smartphones Galaxy

Alors que la marque sud-coréenne s’active de plus en plus pour la sortie prochaine de son smartphone haut de gamme, le Galaxy S24 annoncé comme révolutionnaire, la marque continue de faire le ménage. Après les téléphones sortis en 2021, Samsung va définitivement abandonner plusieurs de ses téléphones milieu de gamme sortis en 2019. Ceux-ci bénéficiaient de mises à jour de sécurité, alors qu’ils ne recevaient plus les mises à jour majeures depuis l’an dernier. Les 5 téléphones concernés sont :

Galaxy A70s

Galaxy A50s

Galaxy A30s

Galaxy A20s

Galaxy Z Fold 1.

La majorité des smartphones listés ci-dessus sont sortis en 2019 avec Google Assistant et la version d’Android 10. Néanmoins, ils ne sont pas de la même catégorie, puisque si les Galaxy As sont du milieu de gamme, le Galaxy Fold est le premier des smartphones pliables. Il a été commercialisé à près de 2000 euros à sa sortie et est désormais abandonné après 4 années d’existence. Sans aucune mise à jour de sécurité, ces smartphones tombent à la merci de tous les risques possibles.

Sans mise à jour de sécurité, que faire de ces smartphones ?

Les mises à jour de sécurité sont périodiquement déployées pour permettre aux smartphones de résister aux virus, aux rançongiciels, aux failles de sécurité et à toutes sortes d’attaques. Elles sont donc importantes pour la sécurité et la confidentialité des smartphones. Mais elles ne sont distribuées que sur les téléphones que les fabricants prennent encore en charge. Alors, une fois qu’un smartphone est obsolète, il ne reçoit plus ces nouveautés et est donc abandonné à lui-même. C’est en ce sens qu’utiliser un téléphone non pris en charge peut être dangereux.

Cependant, si vous êtes précautionneux, vous pouvez continuer à utiliser votre smartphone, jusqu’à ce que vous soyez prêts à en acheter un autre. À cet effet, vous devez faire attention et adopter de bons gestes de navigations. De même, pour ce qui est des nouveautés, il est possible d’installer une ROM personnalisée. Il s’agit de versions modifiées du système d’exploitation Android qui sont fréquemment mises à jour par des développeurs.

Enfin, vous pouvez simplement décider de passer à un téléphone plus récent. Il y a par exemple le Galaxy A54 qui se rapproche un peu plus du haut de gamme. Sinon, vous pouvez opter pour le A34 qui est moins cher, mais très performant.