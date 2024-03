Ces 4 smartphones Samsung Galaxy ne bénéficieront plus de mise à jour

Contrairement à nos autres bien que nous pouvons léguer à nos enfants, les smartphones ont une certaine durée de vie. Au-delà, ils ne peuvent plus évoluer et deviennent dépassés par la technologie qui ne s’arrête jamais. Après le Z Fold 1, le A50s, le A70s, A30s, A20s, 4 Samsung Galaxy sortis entre 2019 et 2021 passent en obsolescence. Ils ne recevront plus de mises à jour majeures et les propriétaires vont devoir se tourner tôt ou tard vers d’autres modèles.

Les 4 Galaxy qui ne seront plus mis à jour par Samsung

Sortis entre 2019 et 2021, les quatre smartphones suivants sont arrivés en fin de parcours :

Samsung Galaxy Note 10 Lite (2019) ;

; Samsung Galaxy S10 Lite (2020) ;

Samsung Galaxy A71 4G (2020) ;

Samsung Galaxy A02 (2021).

Ces trois smartphones bénéficiaient majoritairement de trois ans de mise à jour majeure et de quatre ans de mise à jour de sécurité. Cette semaine, la marque sud-coréenne les a officiellement retirés de la liste des téléphones qui bénéficient d’un suivi logiciel. Alors que la sortie d’Android 15 devient de plus en plus imminente, le constructeur coréen est en train de faire la place à ses nouveaux modèles.

Par ailleurs, l’arrêt du suivi logiciel ne signifie pas d’emblée que ces téléphones sont déjà bons à abandonner. Quelques-uns devraient encore recevoir les patchs de sécurité pendant environ un an, mais ils ne passeront pas à Android 15. C’est notamment le cas du modèle A71 5G et du A20s. Pour ce qui est du Galaxy haut de Gamme S20, la fin arrive en deuxième partie de cette année. Après quatre de bons services, il passera les armes. Malheureusement, il ne figure pas parmi les Galaxy éligibles à la nouvelle version d’Android.

Quels téléphones acheter en remplacement ?

Si vous ne souhaitez pas courir de risque de sécurité, vous devrez songer à remplacer ces téléphones une fois que le délai de sécurité est passé. Pour quelqu’un qui utilise l’un de ces modèles de Galaxy A, le remplacement parfait est assurément entre un A14 ou A54 5G. Sortis en 2023, ce sont de très bons smartphones capables de supporter du multitâche. Le premier est d’ailleurs considéré comme le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Pour ce qui est du deuxième, il fait montre d’une efficacité appréciable sur plusieurs points.

Si vous utilisez le S10 ou le Note 10, le meilleur remplacement est vraisemblablement le S21 ou le S22 que vous pourrez facilement trouver sur le marché du reconditionné, au cas où le neuf est plus cher pour vous. Dans ce cas, le S22 est l’idéal à s’offrir, puisqu’il marque un réel changement avec la famille des Galaxy S. En termes de photographie, il se démarque aisément et gère le multitâche sans coup férir.