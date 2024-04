Spotify s’immerge dans l’univers de l’intelligence artificielle en lançant AI Playlist. Cette fonctionnalité, encore en phase bêta, permet de créer des playlists personnalisées via des prompts textuels. Spotify veut offrir une méthode novatrice pour capturer l’ambiance musicale souhaitée, comme « une playlist indie folk pour réconforter mon esprit ». Cette avancée signale un tournant pour les amateurs de musique sur la plateforme.

Spotify AI Playlist encore en phase de test

La nouvelle fonctionnalité AI Playlist de Spotify, encore en bêta, va révolutionner la création de playlists. Elle va permettre aux utilisateurs de générer des sélections musicales à partir de simples descriptions textuelles. Les abonnés peuvent introduire divers prompts, tels que des thèmes, des sentiments, des couleurs, ou même des emojis, pour décrire l’ambiance musicale recherchée.

Par exemple, des commandes comme « musique triste pour peindre des fleurs fanées » ou « sons apaisants pour la saison des allergies » sont possibles. Cette option est actuellement réservée aux abonnés Premium sur les appareils Android et iOS au Royaume-Uni et en Australie.

Pour accéder à AI Playlist, les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton « + » situé en haut à droite de leur bibliothèque. Il faut ensuite choisir « AI Playlist » pour soit sélectionner un prompt existant, soit en créer un nouveau. Spotify crée alors la playlist, que l’utilisateur peut écouter en avant-première. Il peut aussi ajuster en supprimant des pistes et finaliser en cliquant sur « Créer », la sauvegardant ainsi dans sa bibliothèque.

Ce que ça va impliquer pour les utilisateurs Spotify

L’introduction de AI Playlist par Spotify va transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec la création de playlists. Elle va faciliter l’accès à des sélections musicales personnalisées via des instructions textuelles simples. Cette fonction d’intelligence artificielle permet également de spécifier des genres, des humeurs, ou des scénarios précis pour obtenir une playlist adaptée, rendant l’expérience à la fois rapide et intuitive.

Cette avancée pourrait toutefois entraîner des changements dans la structure de coûts, avec une potentielle augmentation du prix de l’abonnement Premium. Un changement nécessaire pour financer le développement continu de l’IA.

De plus, avec l’automatisation croissante dans la création de playlists, le rôle traditionnel des curateurs de musique pourrait être remis en question. Cela va potentiellement affecter l’emploi dans ce domaine. Néanmoins, AI Playlist offre une nouvelle dimension de découverte musicale, promettant une exploration plus riche et personnalisée pour les utilisateurs, malgré certaines limitations liées aux prompts non musicaux et des mesures contre les contenus offensants.