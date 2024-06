TikTok : un changement drastique à cause de l’IA ?

2024 s’annonce comme l’année des avatars virtuels sur les réseaux sociaux. Déjà popularisés en 2023 grâce aux IA spécialisées, ces doubles numériques ont conquis les plateformes. Snapchat, BeReal et plus récemment TikTok, ils s’y mettent tous. Le principe est simple : à partir de quelques photos, une IA génère un avatar réaliste et bluffant de l’utilisateur. Cette technologie ouvre de nouvelles possibilités d’expression et d’interaction sur les réseaux sociaux. Zoom sur les avatars de TikTok : la nouvelle option tendance sur le réseau social.

Les essentiels à connaître sur cette nouvelle option

Les nouveaux outils utilisent la suite publicitaire générative d’IA Symphony, lancée par TikTok le mois dernier. Avec les avatars numériques Symphony, les créateurs et les marques sur TikTok pourront concevoir des avatars personnalisables. Ces derniers seront dotés du doublage linguistique Symphony AI pour une traduction globale.

Deux types d’avatars numériques seront disponibles pour les créateurs, à savoir :

Les Stock Avatars : ils sont préconfigurés et utilisent des acteurs sous licence pour un usage commercial. Ils sont disponibles dans une variété de contextes, de nationalités et dans plus de 30 langues différentes ;

ils sont préconfigurés et utilisent des acteurs sous licence pour un usage commercial. Ils sont disponibles dans une variété de contextes, de nationalités et dans plus de 30 langues différentes ; Les avatars personnalisés : les créateurs peuvent utiliser leur propre image pour créer un avatar multilingue. Ils peuvent représenter votre marque de manière unique.

Cela ouvre des perspectives intéressantes en termes d’accessibilité. Ils permettent aux TikTokers internationaux d’atteindre un public plus large à l’échelle mondiale. Les créateurs de contenus anglophones pourraient ainsi toucher le marché chinois et inversement. En somme, cela pourrait constituer un pas significatif vers plus de diversité sur la plateforme.

VOIR AUSSI : TikTok: une grosse faille de sécurité zero-day corrigée !

Ce que dit TikTok

« Chez TikTok, nous visons à responsabiliser les créateurs et à propulser leur créativité auprès d’un public mondial grâce à la puissance de l’IA générative », a déclaré Andy Yang, responsable des produits créatifs du géant des réseaux sociaux.

Il ajoute : « Symphony Digital Avatars ouvre une nouvelle voie permettant aux créateurs d’élargir leurs opportunités avec les marques du monde entier. Nous visons à alimenter l’économie des créateurs en investissant dans des solutions créatives qui suscitent la joie, l’imagination et l’action. »

Toutefois, TikTok devrait faire attention avec tous les problèmes de confidentialité et de piratage auxquels il fait face en ce moment. Les avatars s’avèrent très prisés des personnes malintentionnées. Reste à voir comment les responsables comptent contourner ce souci.