Trois solutions pour récupérer mes photos supprimées sur iPhone

La suppression d’une précieuse photo accidentellement s’accompagne souvent d’une désolation. Mais cela ne devrait plus être le cas aujourd’hui, même sur iOS, reconnu pour son système très fermé. Dorénavant, il existe plusieurs techniques pour vous permettre de récupérer vos photos et autres fichiers supprimés en toute confiance. Néanmoins, cela dépend de la technique que vous utilisez et du temps écoulé depuis la suppression dudit fichier. Voici trois différentes techniques que vous pouvez essayer pour récupérer une photo effacée sur iPhone.

Récupérez les photos effacées avant leur suppression définitive de votre iPhone

Que ce soit sur un appareil iPhone ou n’importe quel autre smartphone, les photos qui sont retirées de la galerie ne sont pas automatiquement supprimées du téléphone. Elles sont en effet conservées dans la corbeille de votre iPhone sur une période de 30 jours . Ainsi, lorsque vous remarquez que vous avez supprimé par inadvertance des photos, vous devez vous rendre dans la corbeille de votre téléphone. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c’est de sélectionner les photos concernées et de cliquer sur la touche “Récupérer’”. Vous retrouvez ainsi les photos à leur place initiale.

Bien évidemment, si les photos ont été supprimées dans un délai qui excède 30 jours, cette manœuvre ne sera pas utile.

Récupérez les photos de votre iPhone stockées sur iCloud

Les utilisateurs de téléphone iPhone ont généralement l’habitude de stocker leurs données sur iCloud d’Apple. Sachez que lorsqu’elle est activée, l’application sauvegarde de manière automatique toutes vos données, y compris les photos. Si les photos que vous recherchez ont été effectivement synchronisées avec iCloud, vous pouvez les restaurer depuis votre espace utilisateur. Il faut noter que la méthode utilisée est similaire à celle que propose iTunes. Cependant, ici, vous devez au préalable faire de manière régulière et manuelle la sauvegarde de vos données. C’est la seule alternative si vous souhaitez avoir la chance de récupérer vos photos avec iTunes en cas de besoins.

Récupérez vos photos supprimées sur iPhone grâce à un logiciel de récupération

Dans certains cas, les deux méthodes précédentes peuvent ne pas vous permettre de récupérer vos photos supprimées sur iPhone. Par exemple, votre smartphone peut avoir une panne qui rend impossible la manipulation et la possibilité de récupérer les photos via le Cloud. Cependant, rassurez-vous, car tout n’est peut-être pas perdu. En effet, vous pouvez toujours récupérer vos photos supprimées sur iPhone grâce à l’utilisation d’un logiciel de récupération de données. Sur le marché, il existe une grande variété d’applications de récupération avec des modes de fonctionnement plus ou moins accessibles. Faites une petite recherche et choisissez le logiciel qui répond le mieux à vos besoins. À cet effet, vous pouvez opter pour Stellar Data Recovery Premium, dédié aux Mac. Vous n’aurez qu’à brancher votre iPhone à l’ordinateur pour pouvoir l’utiliser. En revanche, si vous êtes sous Windows, vous pouvez utiliser d’autres outils de récupération, tels que Tenorshare UltData ou encore Wondershare RecoverIt.

En définitive, si vous souhaitez récupérer des photos supprimées sur un appareil iPhone, vous avez plusieurs alternatives. Dans la plupart des cas, vous pouvez les retrouver dans la corbeille de votre téléphone ou dans les données stockées sur iCloud. Si ces méthodes s’avèrent inadaptées, pensez à utiliser un logiciel de récupération de données.