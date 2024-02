TV 8k : Le futur de l’expérience cinématographique à domicile

La TV 8K, un progrès majeur dans le domaine des écrans, offre une résolution et une qualité d’image sans égal. Succédant à la 4K, elle affiche une définition quatre fois plus élevée. Les images détaillées, les couleurs vives, les contrastes marqués et un réalisme saisissant caractérisent la 8K. Elle promet de transformer l’expérience télévisuelle en future expérience cinématographique.

Qu’est-ce que la résolution 8K ?

La résolution 8K incarne une avancée technologique de tout premier plan, surpassant largement la 4K grâce à son exceptionnelle clarté et son réalisme saisissant. Dotée d’une impressionnante résolution de 7 680 × 4 320 pixels, elle offre une précision quatre fois supérieure à celle de son prédécesseur.

Un téléviseur 8K présente une ultra haute définition de 7 680 x 4 320 pixels. Il ne totalise ainsi pas moins de 33,17 millions de pixels, un chiffre qui écrase littéralement les modestes 8 millions de pixels de la 4K. Pour avoir un point de comparaison, une télévision UHD 4K affiche une résolution de 3 840 x 2160 pixels, ce qui souligne encore davantage l’écart avec la 8K. Cette dernière surpasse également de manière écrasante le Full HD (1920 × 1080 pixels) de 16 fois et la HD (1366 × 768 pixels) de 32 fois.

Bien que la 8K soit impressionnante en termes de résolution, il y a encore peu de contenus natifs disponibles en 8K. Principalement en raison de sa récente introduction sur le marché. Face à cette limitation, de nombreux fabricants, dont Samsung, ont développé des technologies d’upscaling. Ces technologies transforment des contenus en résolutions plus modestes, comme la HD, la Full HD ou l’Ultra HD, en une splendide résolution 8K grâce à l’intelligence artificielle. C’est une solution temporaire en attendant que les contenus natifs en 8K deviennent plus répandus.

L’IA Upscaling : Élevez la qualité de vos contenus vers la 8K.

L’une des avancées les plus impressionnantes liées à la technologie des téléviseurs 8K est l’intégration de l’IA Upscaling. Tous les téléviseurs 8K sont équipés de cette technologie, mais chaque fabricant développe sa propre méthode pour produire des images d’une qualité 8K exceptionnelle.

En 2019, Samsung a lancé un téléviseur 8K doté de sa propre technologie 8K IA Upscaling, une avancée révolutionnaire. Cette technologie repose sur une méthode innovante qui collecte et analyse une vaste gamme de caractéristiques de contenu, les classifiant par type, puis les stocke dans une base de données. Par la suite, l’IA Upscaling utilise cette base de données pour traiter à nouveau des types d’images similaires, perfectionnant ainsi le processus d’upscaling au fil du temps. Cela signifie que plus vous l’utilisez, plus il devient performant dans la conversion de contenus en qualité 8K.

L’IA Upscaling permet de tirer le meilleur parti de contenus de résolutions inférieures. Elle agit comme un véritable maestro numérique, transformant des images de qualité moindre en une expérience visuelle spectaculaire en 8K.

La révolution de la qualité d’image : Comparatif 8K, 4K, et Full HD

Pour comprendre pleinement la différence de qualité d’image, examinons de plus près les performances des téléviseurs 8K par rapport à leurs homologues traditionnels, les téléviseurs Full HD et les téléviseurs 4K UHD.

La résolution des téléviseurs 8K surpasse largement celle des téléviseurs 4K UHD de quatre fois. Et elle surclasse même les téléviseurs Full HD de seize fois. Une résolution plus élevée signifie qu’un plus grand nombre de pixels est comprimé dans la même zone sur l’écran. En d’autres termes, pour des téléviseurs de taille similaire, les pixels sont plus densément groupés. Créant ainsi une image d’une sophistication et d’un réalisme exceptionnels. Cette caractéristique offre une immersion totale lorsque vous regardez la télévision.

Le terme « PPP » (pixels par pouce) mesure la densité de pixels dans une zone donnée. Logiquement, un PPP plus élevé indique une densité de pixels plus importante. En général, un PPP de 50 ou plus est nécessaire pour apprécier pleinement une variété de contenus vidéo. Sur un téléviseur 8K de 75 pouces, le PPP atteint 117, tandis que sur un téléviseur 4K et un téléviseur Full HD, il est respectivement de 59 et 29.

Cette comparaison met en évidence la révolution en matière de qualité d’image que représente la technologie 8K, offrant une expérience visuelle inégalée par ses prédécesseurs.

Le coût des TV 8K

En 2024, l’équipement en télévision 8K est plus abordable qu’à ses débuts, bien que les prix varient toujours selon la taille et la marque. Les modèles de base commencent à des prix compétitifs, similaires à ceux des téléviseurs 4K UHD lors de promotions. Pour des tailles plus grandes, les coûts augmentent, pouvant atteindre des sommes significatives pour les modèles de luxe de grandes marques. Cette tendance à la baisse des prix devrait se poursuivre, rendant la technologie 8K de plus en plus accessible.

Quels contenus 8K sont disponibles ?

La disponibilité de contenus en 8K progresse lentement. Les chaînes pionnières comme NHK au Japon ont commencé à diffuser en 8K, notamment pour des événements d’envergure comme les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En France, France Télévisions a expérimenté la capture en 8K lors d’événements sportifs tels que Roland-Garros. Côté streaming, des plateformes comme YouTube et Vimeo proposent des vidéos en 8K. Des appareils comme les smartphones Samsung Galaxy S21 permettent de filmer en 8K, offrant ainsi du contenu compatible avec les téléviseurs 8K. Les consoles de jeux vidéo telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont également capables de supporter une résolution 8K, renforçant l’écosystème de contenus disponibles. Avec l’avènement du réseau 5G, on s’attend à une démocratisation accrue des contenus en 8K.

Est-ce que l’investissement dans une TV 8K en vaut la peine ?

La décision d’investir dans une TV 8K est complexe. D’une part, la qualité d’image exceptionnelle de la 8K offre une expérience visuelle unique. D’autre part, le contenu en 8K reste limité, bien que cela puisse évoluer avec le temps. Avec la baisse des prix, la technologie 8K devient plus accessible. Finalement, acheter une TV 8K peut être vu comme un investissement dans l’avenir, anticipant une augmentation des contenus adaptés.

En conclusion, la TV 8K marque une révolution dans l’expérience cinématographique à domicile, offrant une qualité d’image époustouflante. Bien que les contenus en 8K soient encore en développement, l’amélioration constante des technologies d’upscaling et l’augmentation des contenus natifs promettent un futur riche et immersif pour les utilisateurs de TV 8K.

