Les mots de passe classiques font désormais partie du passé pour les utilisateurs iOS de X, anciennement Twitter. La plateforme de médias sociaux vient, en effet, de déployer à l’échelle mondiale son mode d’authentification biométrique, les Passkeys, après l’avoir testée aux États-Unis. Cette nouvelle méthode de connexion élimine les mots de passe au profit d’une connexion biométrique pour renforcer la sécurité.

Les Passkeys et les clés arrivent sur X

Cette approche est déjà adoptée par des géants comme Microsoft et Google. À la place des mots de passe traditionnelle, cette technologie utilise la cryptographie à clé publique pour créer une paire de clés sécurisées et stockées sur l’appareil de l’utilisateur.

Au moment de la connexion, l’iPhone ou l’iPad procède à une authentification biométrique via Face ID ou Touch ID. Seule la clé publique est transmise aux serveurs de X avec quelques mesures de sécurité supplémentaires pour une connexion ultrasécurisée. L’utilisateur accèdera alors à son compte, sans devoir partager son mot de passe.

Les avantages de cette méthode de connexion sont multiples. Parmi lesquels, on peut citer une sécurité renforcée grâce à la suppression des mots de passe traditionnels. Concrètement, les passkeys éliminent les vulnérabilités liées aux attaques par phishing et aux fuites de données. Comme ils ne sont pas transmis ni stockés sur les serveurs, ils échappent mieux aux tentatives de vol d’identifiants.

Le Passkey permet aussi une simplicité d’utilisation, car on n’a plus besoin de mémoriser les mots de passe longs et complexes. Dorénavant, l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale suffit pour se connecter.

Comment l’activer sur la plateforme ?

Les utilisateurs iOS de X peuvent activer les Passkeys en quelques étapes, peu importe leur formule d’abonnement. En effet, cette méthode est accessible à tous les comptes, gratuits ou payants.

Ouvrez l’application X et connectez-vous. Entrez sur « Paramètres et assistance », se trouvant dans le menu latéral. Sélectionnez « Paramètres et confidentialité » > « Sécurité et accès au compte » > « Sécurité ». Sous « Protection supplémentaire par mot de passe », activez l’option « Passkey ». Saisissez votre mot de passe X actuel et confirmez. Sur l’écran suivant, appuyez sur « Ajouter une clé de sécurité » et suivez les instructions.

Il faudra bien évidemment sélectionner l’authentification biométrique qui vous conviendra. Quand c’est fait, vous pouvez vous connecter à X en toute sécurité, sans avoir à saisir un mot de passe.

Si l’option n’est pour l’instant déployée que sur iOS, X prévoit d’intégrer prochainement les Passkeys à l’écosystème Android. Reste à savoir la date de disponibilité.