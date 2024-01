Voici les 8 smartphones que nous attendons le plus en 2024

Plusieurs innovations technologiques ont vu le jour en 2033, en matière de smartphones. Si vous n’avez toujours pas changé le téléphone que vous avez en 2022, vous êtes un dur à cuire, sans doute. Mais bien que vous n’ayez pas changé de téléphone, les constructeurs ne vont pas déroger à leurs habitudes. Samsung, Google ou encore Xiaomi préparent déjà leurs jolis coups pour 2024. Voici donc les smartphones que nous attendons le plus cette année.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Bien souvent, Samsung est le premier à dégainer son téléphone chaque année. En 2024, il ne devrait pas déroger à la règle. Le prochain SamsungUnpacked va permettre de connaître ce que nous réserve ce S24 Ultra que les rumeurs présentent comme une véritable évolution.

Comme Apple pour l’iPhone 15, Samsung va passer entièrement au titane, un écran plus plat, plus lumineux et une grande amélioration pour son appareil photo. L’autre grande amélioration est l’intégration de son Galaxy AI aux fonctionnalités prometteuses. Cependant, il faudra compter un peu plus de 20 euros en plus, comparativement au prix du S23.

VOIR AUSSI : Galaxy S24 Ultra : la puissance du smartphone résumée en 5 points

Honor Magic V2

Troisième smartphone pliant de la marque, le Honor Magic V2 est très attendu par les amateurs. Présenté en Europe à l’IFA 2023 à Berlin, il a longtemps fait l’objet de rumeurs dans la presse technologique. On l’attend principalement avec deux merveilleux écrans OLED, un téléobjectif et une batterie de 5000 mAh. Il est doté d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2+ ainsi qu’une RAM de 16 Go.

Xiaomi 14

Après sa présentation en Chine à la fin du mois d’octobre 2023, Xiaomi 14 est également attendu en Europe.

Il s’agit d’un smartphone haut de gamme compact avec un cadre en aluminium et un dos en verre. L’écran bénéficie d’une dalle OLED de 6,63 pouces et d’une définition de 2670 x 1200 pixels. Xiaomi 14 bénéficiera du nouveau système d’exploitation HyperOS de la marque et fonctionnera sous Snapdragon 8 Gen 3.

iPhone 16

Même s’il faudra attendre septembre ou octobre, la sortie de l’iPhone 16 est bien scrutée. La vente des smartphones représentant une grande part du chiffre d’affaires de la marque, cette dernière prend tout son temps pour faire des améliorations et intégrer des innovations.

Selon les rumeurs, le bouton d’action actuellement réservé au iPhone 15 Pro sera présent sur la version basique de l’iPhone 16. L’écran pourrait également passer à 6,9 pouces.

Google Pixel 9

Après toute l’innovation intégrée aux Pixel 8, Google devrait encore avoir plus d’un tour dans son sac, en ce qui concerne le Pixel 9.

Pour le moment, même les insiders sont dans le flou. La marque de Mountain View exécute son plan en toute discrétion pour déployer un nouveau smartphone qui retentit. Pour rappel, le Pixel 8 est élu comme le meilleur de l’année 2023, devant le Galaxy S23.

Redmi Note 13

Attendu pour janvier ou février 2024, le Redmi Note 13 devrait être beaucoup plus amélioré que la version précédente. Cette fois-ci, toutes les versions devraient embarquer un écran OLED lumineux et un rapport qualité-prix toujours salué.

Rappelons que le smartphone est déjà lancé en Inde depuis le 4 janvier.

Honor Magic 6 Pro

Présenté en fanfare le 10 janvier 2024 en Chine, le Honor Magic 6 Pro est un smartphone premium avec des couleurs et un design très évocateurs. Il embarque deux capteurs selfie et un écran OLED de 5000 nits.

En termes de photographie, le smartphone embarque un capteur de 180 mégapixels, défiant probablement le S24 de Samsung. Tout est supporté par une puce Snapdragon 8 Gen 3 et une RAM de 16 Go.

Outre les huit mentionnés ci-haut, l’Asus Zenphone 11 et le Pixel 8a seront également de la partie. On espère qu’Asus saura intégrer les innovations qui caractérisent ses ordinateurs à son smartphone.