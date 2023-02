L’énergie est indispensable au quotidien. Pourtant, son prix ne cesse d’augmenter chaque année, rendant lourdes les factures de chaque citoyen. Aussi, son prix se ressent sur le coût des services. Obligatoirement, chacun cherche un moyen de faire des économies d’énergie. Pour certains, cela passe par la réduction des appareils les plus gourmands en énergie. Pour les autres, les solutions alternatives sont plus pratiques. Au nombre des dernières, il y a évidemment l’utilisation des objets connectés. Mais comment peut-on utiliser les objets connectés pour économiser de l’énergie et réduire sa facture ?

Maîtriser la température de sa maison

D’après les statistiques de l’ADEME, le chauffage représente à lui seul 66% des dépenses énergétiques des foyers français. Mais ceci ne veut pas dire que les Français utilisent le chauffage à chaque moment et avec la même fréquence. Le plus souvent, ce que nous n’utilisons pas réellement est la plus grosse partie de la facture. Et nous payons donc inutilement.

Pour maîtriser votre chauffage, les thermostats connectés sont les meilleures options. Ces derniers sont conçus avec diverses fonctionnalités qui vous permettent de réguler intelligemment la température de votre maison. Ces appareils adaptent le chauffage à vos habitudes. Si vous quittez la maison, il baisse la température. Constate-t-elle que vous n’avez plus besoin de chaleur ? La source baisse automatiquement.

Par ailleurs, les thermostats connectés fonctionnent suivant la météo. S’ils constatent que la température externe dépasse un seuil donné, ils se mettent en pause. Il en est de même, lorsque l’atmosphère distille le froid, ils peuvent se déclencher automatiquement.

Avec eux, vous faites plus d’économies, puisque ce sont vos habitudes qui commandent les appareils. Pas de gaspillage donc !

Maîtriser la consommation du ballon d’eau chaude

Le ballon d’eau chaude est un principal poste de dépense énergétique en France. On estime sa consommation à 800 kWh en moyenne par personne, chaque année. C’est notamment la raison pour laquelle Enedis, avec le compteur Linky, veut couper par jour le chauffe-eau de quelques foyers français pendant un moment. L’objectif est de faire économiser un peu pour l’hiver.

Par-dessus tout, il est nécessaire que chaque foyer surveille sa consommation en eau chaude. Ceci vous permet non seulement de réduire vos factures, mais aussi votre empreinte énergétique. Et pour cela, vous pouvez utiliser les objets connectés, dont les pommeaux de douche connectés.

Ces pommeaux sont équipés d’un indicateur LED qui vous alerte si vous passez trop de temps sous la douche. La lumière verte vire au rouge. De plus, ils sont reliés à une application qui vous permet de connaître la quantité d’eau que vous consommez tous les jours pendant votre douche.

Les ampoules connectées pour contrôler l’éclairage

L’éclairage représente plus de 10% de la consommation nationale en électricité, selon les statistiques de l’ADEME. Il s’agit donc d’un poste de dépense à ne pas négliger. En effet, nous utilisons l’éclairage chaque jour, parfois à haute intensité, pour des activités qui n’en ont même pas besoin.

Par exemple, pour manger ou pour discuter, nul besoin que la lampe soit sur la puissance maximale. Malheureusement, il s’agit d’un paramètre que nous ne pouvons pas contrôler avec les ampoules classiques. Dans ce cas, il est recommandé de passer aux ampoules connectées.

Les ampoules connectées vous permettent de contrôler votre éclairage. Vous n’avez pas besoin d’une forte luminosité ? Vous n’avez qu’à baisser l’intensité. Vous quittez la salle ? Elles peuvent s’éteindre automatiquement. Sinon, vous pouvez vous servir de l’application mobile dédiée pour les éteindre à distance.

Par ailleurs, ces ampoules connectées vous donnent la possibilité de programmer une scène d’allumage et d’extinction. Vous pouvez régler vos ampoules pour s’allumer à 6h et s’éteindre à minuit.

Tout ceci vous facilite le quotidien et vous aide à garder un œil sur votre consommation.

Contrôler l’alimentation de ses appareils

Même en étant en veille, les appareils électroniques tels que l’ordinateur, la box internet et la télévision continuent de consommer du courant. C’est pourquoi certains particuliers s’évertuent à les débrancher pour baisser la facture. Néanmoins, il est impossible de rester constant ; quelques jours d’oubli arriveront toujours.

Pour contrôler la consommation de ces appareils, les prises connectées sont la meilleure option. En optant pour ces objets connectés, vous pouvez couper l’alimentation de toutes les prises de votre maison en un clic sur votre smartphone. Elles embarquent le plus souvent une application mobile qui vous permet de contrôler l’alimentation à distance.

De plus, tout comme pour les ampoules connectées, vous pouvez programmer une heure d’allumage et d’extinction pour une prise connectée. Vous pouvez programmer la prise de sorte que l’alimentation se coupe pour la box wifi au-delà de 00h.

En outre, les prises connectées vous permettent un suivi de consommation électrique. À travers l’application mobile dédiée, vous avez un détail de quel appareil consomme le plus de courant dans votre maison, par jour, par semaine et même par mois.

Aujourd’hui, il existe une variété de prises connectées sur le marché. Vous pouvez en trouver à partir de 10€. Pour une multiprise connectée, il faudra compter à partir de 30€.