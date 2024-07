Firefox se renouvelle avec sa dernière mise à jour, offrant des améliorations pour ses versions mobile et ordinateur. Au programme : une gestion des mots de passe repensée, des fonctionnalités de recherche affinées et une protection de la vie privée renforcée. Apparemment, le Firefox 128 veut transformer notre manière de naviguer sur internet.

Quoi de neufs sur Firefox Android ?

La version 128 de Firefox sur Android intègre désormais le support des passkeys, uniquement disponible pour Android 14. Concrètement, cela signifie que vous êtes en mesure de créer et utiliser des clés de passe directement dans Firefox. Vous pouvez ensuite les synchroniser avec votre gestionnaire de mots de passe préféré, même s’il s’agit d’une application tierce comme 1Password.

Pour cette mise à jour, Mozilla a aussi simplifié la création de nouveaux mots de passe. Le champ « confirmer le mot de passe » se remplit désormais automatiquement. Un petit détail qui fait toute la différence au quotidien. Cela vous permet, en effet, de gagner un temps précieux lors de vos inscriptions en ligne. En outre, Firefox 128 respecte vos préférences pour l’ouverture des liens depuis d’autres applications.

En ce qui concerne l’expérience utilisateur, vous avez la possibilité de profiter de vos contenus préférés même en mode portrait. Le navigateur de Mozilla ne basculera plus en mode paysage lors de votre lecture en plein écran.

Du côté des développeurs, Firefox 128 apporte son lot d’améliorations techniques. On note une meilleure prise en charge des fichiers texte et un proxy automatique des requêtes DNS avec SOCKS v5. Ces ajouts ne font que renforcer la sécurité et la flexibilité du navigateur pour les utilisateurs avancés.

Et pour la version « Desktop » ?

Sur ordinateur, Firefox 128 se concentre sur l’amélioration de l’expérience utilisateur et le renforcement de la confidentialité. La boîte de dialogue pour supprimer les données s’aligne dorénavant sur Chromium. Elle vous permet alors de choisir précisément la période idéale pour effacer vos données. Cela vous donne un meilleur contrôle sur votre historique de navigation.

La nouvelle version de Firefox améliore ses suggestions de recherche en proposant des résultats plus pertinents et personnalisés. Ceux-ci s’appuient sur les tendances actuelles et les habitudes de navigation de l’utilisateur.

Par ailleurs, la protection de la vie privée se renforce. La mise à jour présente de nouvelles options pour bloquer efficacement les cookies de suivi et autres éléments intrusifs. Quelques fonctionnalités pratiques font également leur apparition. Vous pouvez traduire un texte sélectionné et des liens directement depuis le menu contextuel. Et pour les utilisateurs Mac, la qualité audio bénéficie d’une optimisation pour rendre l’expérience multimédia optimale.