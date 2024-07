Apple et Google s’unissent de nouveau pour faciliter le transfert de photos et vidéo entre leurs services cloud respectifs. Cette fonctionnalité est basée sur le Data Transfer Project. Elle vient également compléter l’offre existante, faisant écho à l’outil lancé en 2021, qui permettait déjà le transfert d’iCloud Photos vers Google Photos. Bientôt, les utilisateurs de Googles Photos pourront migrer leurs archives vers le service de stockage d’Apple.

Comment fonctionne le transfert de fichiers ?

Selon Data Transfer Initiative, le transfert de fichiers depuis Google Photo vers iCloud Photo sera disponible au cours de la semaine prochaine. Et le processus se veut simple et direct. En effet, vous n’avez plus à télécharger vos fichiers sur votre appareil. Tout s’effectue directement en ligne.

La bonne nouvelle est que vos photos et vidéos restent dans le service de stockage d’origine après le transfert. Par ailleurs, il n’y a rien à craindre en matière de sécurité, car vos données seront bien sécurisées. En ce qui concerne la durée du transfert, elle varie selon le volume de données à déplacer. On parle ici de quelques heures pour les fichiers modestes, et jusqu’à plusieurs jours pour les archives plus volumineuses.

Ce nouvel outil de Google et d’Apple prend en charge une large gamme de formats. Pour les photos, vous pouvez transférer les fichiers aux formats : .jpg, .png, .gif, .webp, .avif et la plupart des fichiers RAW. Pour la vidéo, les formats .mp4, .mov, .m4v, .mpg, .mkv, .avi, .wmv, .3gp et bien d’autres sont acceptés. Cependant, il y a une restriction pour les formats spécifiques comme Motion Photos, Live Photos et Memories. Il faudra donc vérifier la compatibilité de vos fichiers avant de lancer le transfert.

VOIR AUSSI : iCloud s’améliore pour 2024, le service mieux que Drive ?

Comment transférer les fichiers ?

À son déploiement, cette fonctionnalité sera accessible dans plus de 240 pays et régions. Toutefois, elle ne sera pas disponible pour tous les types de comptes. À titre indicatif, les comptes des enfants ou des organisations ne peuvent pas utiliser ce service. Il en va de même pour ceux qui ont activé la protection avancée. Comprenez par là que les comptes Google et Apple standard sont bel et bien éligibles.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez suffisamment d’espace de stockage sur iCloud pour accueillir tous vos contenus. Si vous voulez faire un transfert de fichiers depuis Google Photo vers iCloud Photo, voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur Google Takeout.

Suivez les instructions pour exporter vos données depuis Google Photos.

Choisissez « Apple – iCloud Photos » comme destination de transfert.

Connectez-vous avec votre identifiant Apple.

Autorisez Google à ajouter vos fichiers à iCloud.

Tout au long du transfert, vous pouvez suivre son avancement. Et si jamais vous rencontrerez des difficultés, veuillez consulter les pages d’assistance d’Apple et Google.