Système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde, Android détient près de 86 % de part de marché, d’après les données de Statista (2022). Pourtant, il a le don d’énerver les utilisateurs par sa lenteur relative, son manque d’ergonomie et l’arrêt des mises à jour qui est souvent rapide chez certains fabricants. En cause, la surcouche lourde que les fabricants ajoutent habituellement. Voilà autant de raisons pour lesquelles les utilisateurs n’hésitent pas à changer de smartphones. Néanmoins, avant de vous décider à débourser une grosse somme pour acheter un nouveau smartphone, vous pouvez vous laisser tenter par l’installation d’une ROM personnalisée. Qu’est-ce que c’est et comment peut-elle résoudre vos problèmes ? Découvrez !

Qu’est-ce qu’une ROM personnalisée ?

ROM est l’acronyme de Read Memory Only. Par opposition à RAM, c’est la plus grande mémoire de stockage de votre smartphone sur laquelle sont stockés le système d’exploitation mobile et les applications préinstallées. Mais dans ce contexte, ROM ne désigne pas directement la mémoire. On l’emploie par synecdoque pour désigner le système d’exploitation.

Une ROM personnalisée est une version modifiée du système d’exploitation du smartphone. Il offre aux utilisateurs une alternative au micrologiciel fourni par le fabricant de l’appareil. Les ROM personnalisées sont développées par des développeurs indépendants ou des communautés qui créent ces versions modifiées pour améliorer les fonctionnalités, améliorer les performances et offrir une expérience utilisateur unique. Il en existe plusieurs : LineageOS, ParanoidAndroid, OmniROM, SlimRoms, etc.

Quels sont les avantages d’installer une ROM personnalisée sur son smartphone ?

L’un des principaux avantages de l’utilisation d’une ROM personnalisée est qu’elle vous permet de personnaliser votre appareil Android au-delà de ce qui est possible avec le logiciel d’origine. Que vous souhaitiez modifier l’apparence de votre interface utilisateur ou ajouter des options de personnalisation avancées, une ROM personnalisée offre des possibilités infinies. De plus, contrairement aux micrologiciels d’origine qui sont souvent livrés avec des bloatwares (applications inutiles préinstallées), les ROM personnalisées offrent généralement une expérience plus propre et plus légère. Elles suppriment les applications indésirables, ce qui améliore la vitesse et les performances globales de l’appareil.

En outre, les ROM personnalisées permettent aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leurs anciens appareils. Lorsque les fabricants de smartphones ne fournissent plus de mises à jour logicielles pour les anciens modèles, l’installation d’une ROM personnalisée peut leur donner un nouveau souffle. En tirant parti des nouvelles versions d’Android qui ne sont peut-être plus officiellement prises en charge sur les appareils obsolètes, vous pouvez bénéficier de correctifs de sécurité. Également, vous accédez à certaines fonctionnalités qui n’étaient auparavant pas disponibles sur votre appareil.

Quels sont les inconvénients d’installer une ROM personnalisée sur son smartphone ?

Bien qu’elle ait assez d’avantages, l’installation d’une ROM personnalisée n’est pas exempte d’inconvénients.

Chaque marque ajoute des fonctionnalités propres à un modèle de smartphone donné. Ainsi, il est possible que vous ne retrouviez plus ces fonctionnalités lorsque vous installez une ROM personnalisée. Par exemple, la gomme magique n’est pas générale à tous les smartphones Android. Dès lors que vous supprimiez la surcouche One UI de Samsung, vous perdez cette fonction qui peut pourtant être utile à bien des égards.

En outre, l’installation d’une ROM personnalisée vous oblige préalablement à rooter votre smartphone. C’est là une modification dangereuse qui annule la garantie de l’appareil. Or, même un smartphone avec une ROM customisée n’est pas épargné des problèmes logiciels. Réfléchissez donc à deux fois avant de vous décider.

En vidéo : comment installer une ROM personnalisée en 2023 ?