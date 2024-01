Voici la liste des appareils Samsung que vous pouvez réparer vous-mêmes

Depuis longtemps, les constructeurs sont pointés du doigt pour leurs produits fragiles et difficiles à réparer. Pour changer la donne, ces derniers ont investi pour rendre leurs appareils plus facilement réparables. En parallèle, des programmes d’auto-réparation ont été lancés. Il consiste à proposer des pièces détachées d’origine que les utilisateurs pourront utiliser afin de réparer eux-mêmes leur appareil. Après Apple et Google, Samsung a aussi adopté l’approche et l’a même étendue au-delà des smartphones.

Que peut-on réparer soi-même sur son appareil Samsung ?

Bien qu’on parle d’auto-réparation, vous ne pouvez pas réparer n’importe quoi sur votre smartphone, ordinateur ou encore télévision. Au lancement du programme d’auto-réparation de Samsung, les options sur tablettes et smartphones impliquaient uniquement :

les ports de chargeurs,

les écrans fissurés,

les batteries défectueuses.

Mais en étendant le programme à de nouveaux appareils, le constructeur sud-coréen a également augmenté les options. En sus, vous pouvez maintenant réparer :

les touches,

l’emplacement des cartes SIM,

les haut-parleurs.

Il est même possible de réparer le ventilateur sur certains appareils, dont le Galaxy Book.

Cependant, si vous réparez vous-même votre smartphone, retenez que vous n’êtes pas éligible au bonus de réparation de 25€. Il vous permet en effet d’alléger votre facture de réparation de votre smartphone.

Quels sont les appareils pris en compte par le programme d’auto-réparation de Samsung ?

Pour l’extension de son programme de réparation, près de 14 autres appareils ont été ajoutés à la liste. Généralement, ce ne sont que les plus chers du fabricant. Par exemple, pour les smartphones, on retrouve majoritairement les smartphones de la gamme S et les téléphones pliables. Voici les listes.

Smartphones

Galaxy S23 Series (S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE)

Galaxy S22 Series (S22, S22+, S22 Ultra)

Galaxy S21 Series (S21, S21+, S21 Ultra)

Galaxy S20 Series (S20, S20+, S20 Ultra)

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

La gamme S24 devrait bientôt faire son arrivée dans le lot.

Tablettes

Galaxy Tab S9 series (S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+)

Galaxy Tab S7+

Ordinateurs portables (PCs) :

Galaxy Book2 Pro 15″

Galaxy Book2 Pro 360 15″

Galaxy Book2 Pro 360 5G 13.3”

Galaxy Book Pro 15″

Galaxy Book Pro 360 15”

Téléviseurs (modèles 2023)

77″ Class OLED S90C TV

98” Class Samsung Neo QLED 8K QN990C TV

75” Class The Frame – Disney100 Edition

65″ Class The Frame – Disney100 Edition

55″ Class The Frame – Disney100 Edition

85” Class The Terrace Full Sun Samsung Neo QLED 4K LST9C

Moniteurs (modèles 2023)

27″ ViewFinity S9 5K Monitor

34″ ViewFinity S65UC Ultra-WQHD 100 Hz AMD FreeSync™ HDR10 Curved Monitor

34″ ViewFinity S65VC Ultra-WQHD 100Hz AMD FreeSync™ HDR10 Curved Monitor

57″ Odyssey Neo G9 Dual 4K UHD Quantum Mini-LED 240 Hz 1 ms HDR 1000 Curved Gaming Monitor

27″ M80C Smart Monitor 4K UHD (white)

27″ M80C Smart Monitor 4K UHD (pink)

27″ M80C Smart Monitor 4K UHD (green)

27″ M70C Smart Monitor 4K UHD (white)

27” Odyssey G55C Gaming QHD LED Monitor

Projecteurs (modèles 2023)

Freestyle Gen 2 avec Gaming Hub

Barres de son (modèles 2023)

HW-A445 2.1 ch Sound bar with Dolby & DTS Audio (HW-A445)

Ultra-slim 3.1.2ch. Wireless Dolby ATMOS Soundbar + Bezel w/ Q-Symphony (HW-S80CB)

5.1 ch. Wireless Dolby ATMOS Soundbar w/ Q-Symphony (HW-S68CB)

Sound Tower 210W Bi-directional High Power Audio w/ Built-in Battery (MX-ST5CB)