Depuis que Samsung a ouvert la voit avec ses smartphones Fold, les téléphones pliables sont de plus en plus nombreux sur le marché. Durant sa dernière conférence Google I/O 2023, la firme de Mountain View a lancé son propre Pixel Fold. Pour le moment, ces types de téléphones ne tournent que sous Android, Apple ne s’étant pas toujours décidé. Alors, pour s’assurer d’un bon retour d’expérience utilisateur, Google vient d’annoncer certaines règles strictes qui vont certainement réjouir les utilisateurs.

Au minimum, 2 ans de mise à jour logicielle et 3 ans de mise à jour de sécurité

À ce jour, les smartphones pliables restent l’un des plus coûteux sur le marché. À titre d’exemple, le Pixel Fold est le smartphone le plus onéreux commercialisé par Google. Il faut débourser au moins 1800 euros pour se l’offrir. Il en est de même du tout dernier-né de Samsung, le Galaxy Z Fold 5 qui vaut plus de 1600 euros. Ces téléphones étant chers, Google veut s’assurer que les utilisateurs bénéficient de leurs appareils le plus longtemps possible.

Dorénavant, pour commercialiser un smartphone pliable qui tourne sous Android, les constructeurs tels que Samsung, Motorola, OnePlus et autres, devront proposer au minimum 2 ans de mise à jour logicielle et 3 ans de sécurité. Ceci équivaut à 24 mois de nouveautés et 36 mois de mises à jour de sécurité. Fidèles à leur politique, certaines marques pourront se décider à offrir plus de suivi à leur téléphone.

Samsung étant déjà connu comme le meilleur élève en matière de suivi logiciel, les nouvelles impositions de Google visent surtout les autres constructeurs qui ont l’habitude de ne proposer qu’un an de mise à jour logicielle.

Résistance à 200 000 pliages et dépliages, au minimum

En plus d’être des smartphones onéreux, les téléphones pliables sont réputés pour leur fragilité. Même Google n’a pas pu sortir un smartphone sans défauts, bien qu’il coûte plus de 1800 euros. Très souvent, une chute est sans pitié pour ces types de téléphones. Il en est de même pour le pliage et dépliage répété. Le propriétaire d’Android veut également s’assurer que ces smartphones sont les plus résistants possibles. À cet effet, il impose une résistance à 200 000 pliages et dépliages, au moins.



Même si cela va amener les constructeurs à accorder plus d’attention à ces smartphones, les téléphones pliables restent encore très précaires. Leur construction ne leur permet pas, par exemple, d’être véritablement étanches. De nombreuses avancées doivent donc être faites en la matière. Toutefois, le Galaxy Z Fold 5 de Samsung reste convaincant pour le moment.