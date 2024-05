Si les appareils Surface de Microsoft font partie des fleurons des ordinateurs portables, avec des designs élégants et des performances généralement au top, ils ne sont pas dénués de défauts. Du bijou de la gamme, la Microsoft Surface Pro 9, considérée comme la meilleure tablette Windows du marché, au Surface Laptop Studio 2, les produits Microsoft ne manquent pas d’atouts. L’un de leurs points faibles réside cependant dans le nombre et le type de ports disponibles.

Découvrez les meilleures stations d’accueil pour votre Surface en 2024. Avec un vaste choix de stations d’accueil disponibles, vous pourrez être perdu. C’est pourquoi ce guide, classé par catégorie pour répondre à vos besoins spécifiques, est à avoir sous la main.

La Bentley des stations d’accueil pour Surface : la CalDigit TS4

Si vous recherchez la station d’accueil la plus complète et la plus performante pour votre appareil Surface, ne cherchez pas plus loin que la CalDigit TS4 Thunderbolt 4. Ce dispositif haut de gamme offre un éventail inégalé de ports et de fonctionnalités. Voici quelques caractéristiques qui en font un choix exceptionnel :

Un des « docks » avec le plus de ports : Il offre un total de 18 ports, dont 3 Thunderbolt 4, 5 ports USB-A 3,2 Gen 2, 3 ports USB-C 10 Gb/s, un port DisplayPort, un port Ethernet 2,5 Gb/s et des prises audios.

Il offre un total de 18 ports, dont 3 Thunderbolt 4, 5 ports USB-A 3,2 Gen 2, 3 ports USB-C 10 Gb/s, un port DisplayPort, un port Ethernet 2,5 Gb/s et des prises audios. Performances ultra-rapides : il prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 40 Gb/s, garantissant des transferts de fichiers fluides et une vidéo 8K sans faille.

il prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu’à 40 Gb/s, garantissant des transferts de fichiers fluides et une vidéo 8K sans faille. Charge puissante : la TS4 peut fournir jusqu’à 98W de puissance d’alimentation via son port Thunderbolt 4

la TS4 peut fournir jusqu’à 98W de puissance d’alimentation via son port Thunderbolt 4 Conception robuste et élégante : fabriquée en aluminium de qualité supérieure, cette station d’accueil est à la fois robuste et élégante. Elle s’intégrera parfaitement à votre espace de travail.

Prévoyez entre 400 à 450 euros pour élever votre expérience avec cet outil.

Selon le modèle que vous possédez : ancien ou le dernier sorti

Microsoft Surface Dock 2 : La station d’accueil officielle de Microsoft offre une connectivité complète et une puissance de charge rapide pour environ 240 euros. Idéale pour les utilisateurs exigeants qui ont besoin de plusieurs écrans et d’une connectivité étendue.

Si votre ancien appareil Surface ne dispose pas de la technologie Thunderbolt, le Surface Dock 2 demeure l’option officielle la plus performante pour vous. Cette station d’accueil complète booste votre productivité en étendant les capacités de votre ordinateur. Voici ses caractéristiques :

Deux ports d’affichage via USB-C avec une résolution pouvant atteindre 4K à 60 Hz pour chaque écran

avec une résolution pouvant atteindre 4K à 60 Hz pour chaque écran Deux ports USB-C standards

Un port USB Type-A pour une compatibilité assurée avec vos anciens périphériques USB

pour une compatibilité assurée avec vos anciens périphériques USB Un port Ethernet RJ45 pour une connexion internet filaire stable et rapide

une connexion internet filaire stable et rapide Une prise casque

Surface Thunderbolt 4: si vous êtes l’heureux propriétaire d’un modèle récent compatible Thunderbolt 4, ça sera votre alliée pour décupler ses capacités. Cette station d’accueil performante, à environ 280 euros, transforme votre Surface en un véritable centre de productivité complet. En voici ses atouts majeurs :

Trois ports USB-C pour les sorties d’affichage : connectez jusqu’à trois écrans 4K simultanément

connectez jusqu’à trois écrans 4K simultanément Trois ports USB Type-A : branchez tous vos périphériques USB, anciens et nouveaux

branchez tous vos périphériques USB, anciens et nouveaux Ethernet RJ45 : les transferts de données volumineux et les visioconférences sans lag seront à votre portée

les transferts de données volumineux et les visioconférences sans lag seront à votre portée Prise casque 3,5 mm

Avec la station d’accueil Surface Thunderbolt 4, votre Surface devient un véritable hub de connectivité. Dotez-le de tous les ports dont vous avez besoin pour travailler, créer et vous divertir de manière fluide et efficace.

Pour un excellent rapport qualité-prix

Belkin 6-en-1 USB Hub : Cette station d’accueil polyvalente offre une connectivité essentielle à un prix abordable entre 40 à 70 euros. Cet adaptateur vous permet de connecter une multitude d’appareils à votre ordinateur portable via un seul port USB-C. Voici ses fonctionnalités principales :

Connectivité étendue : ports HDMI, USB-A 3.0 BC1.2, Gigabit Ethernet, un lecteur de carte SD et un port USB-C PD. Vous avez ainsi accès à des ports qui sont désormais retirés des nouveaux modèles d’ordinateurs portables.

ports HDMI, USB-A 3.0 BC1.2, Gigabit Ethernet, un lecteur de carte SD et un port USB-C PD. Vous avez ainsi accès à des ports qui sont désormais retirés des nouveaux modèles d’ordinateurs portables. Alimentation et recharge : Rechargez vos appareils gourmands en énergie, tels que les disques durs externes, les téléphones et les tablettes, directement via les ports USB-A 3.0 BC 1,2

Rechargez vos appareils gourmands en énergie, tels que les disques durs externes, les téléphones et les tablettes, directement via les ports USB-A 3.0 BC 1,2 Puissance de sortie élevée avec le Pass-Through pouvant atteindre 100 W, pour une recharge rapide de vos appareils

Le plus qui séduit les nomades ? Pesant seulement 89,4 grammes, ce dispositif se glisse facilement dans votre sac et vous accompagne partout où vous allez.

Choisissez la station docking qui vous convient

En 2024, les stations d’accueil pour appareils Surface ne se contentent plus d’offrir une simple connectivité étendue. Elles deviennent des outils essentiels pour booster votre productivité, votre créativité et votre organisation.