Nouveau iPhone 15 : voici 2 problèmes connus et leurs solutions

L’iPhone 15 est l’une des dernières sorties de la grande famille des téléphones d’Apple. Porteur de nombreuses promesses (innovations et améliorations en tout genre), il a finalement fait montre d’un certain nombre de défauts. Découvrez les 2 principaux problèmes et les solutions adéquates.

Le problème de surchauffe

De nombreux utilisateurs ont soulevé le problème de surchauffe. En effet, lorsqu'il est utilisé de façon continue, l'iPhone 15 peut parfois surchauffer. Naturellement, cet état de choses peut vite se révéler préoccupant. Voici quelques astuces qui permettent d'éviter ce problème (dans la mesure du possible).

Éviter toute utilisation intensive

En premier lieu, si vous êtes souvent confronté au problème de surchauffe, évitez d’utiliser votre téléphone de manière intensive. Pour cela, vous pouvez limiter ou tout simplement éviter d’abuser d’un certain nombre d’éléments, tels que les applications et les jeux gourmands en ressources.

Retirer la coque de protection

S’il s’avère que vous utilisez un étui, n’oubliez pas de retirer la coque de protection, afin de libérer toute chaleur éventuelle qu’elle aurait retenue en son sein.

Mettre à jour le logiciel

Une autre astuce consiste à procéder à la mise à jour du logiciel du téléphone. Alors, vérifiez que votre iPhone 15 dispose de la dernière version d’iOS. Cela vous permet d’être sûr que votre appareil intègre toute éventuelle mise à jour susceptible d’inclure des correctifs pour les problèmes de surchauffe.

Le problème d’autonomie

Un autre des problèmes les plus fréquents est celui de la batterie qui se décharge plus vite que ce à quoi s’attendaient la plupart des utilisateurs. À cet effet, l’iPhone 15 a une autonomie de 3 349 mA h. Cela peut sembler suffisant, mais pour des utilisateurs qui en attendaient beaucoup plus et qui font plusieurs usages de leur téléphone, c’est tout simplement problématique.

Fermer les applications gourmandes

Comme première solution pour y faire face, vérifiez les applications du téléphone qui sont les plus gourmandes en énergie. Pour les identifier aisément, accédez à «Réglages», puis «Batterie», pour voir quelles applications consomment le plus d’énergie. Une fois que vous les avez identifiées, il vous faut les fermer.

Désactiver les fonctionnalités inutilisées

Il est également possible de désactiver les fonctionnalités qui ne sont pas en cours d’utilisation. Vous pouvez par exemple désactiver selon le cas, le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS ou d’autres fonctionnalités. À partir du moment où elles sont désactivées, elles ne drainent plus la batterie de votre téléphone.

Réinitialiser les paramètres réseau

Le problème peut aussi provenir d’un souci de connectivité qui puise plus d’énergie au niveau de la batterie. Dans ce cas, il vous faut procéder à la réinitialisation de vos paramètres réseau. Rendez-vous dans «Réglages», puis «Général». Une fois que vous y êtes, accédez à «Réinitialiser» et cliquez ensuite sur «Réinitialiser les paramètres réseau». Cela vous permettra de rétablir les paramètres de base qui puisent beaucoup moins d’énergie dans la batterie de votre iPhone 15.

Ne laissez pas ces soucis miner votre expérience avec l’iPhone 15. En étant informé et en prenant les mesures adéquates, vous pourrez profiter pleinement de ce que cet appareil a à offrir. Restez connecté, d’autres astuces et mises à jour pourraient suivre pour optimiser davantage votre usage quotidien.