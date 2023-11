Spotify Premium est-il vraiment supérieur à la version gratuite ?

De nos jours, la musique est devenue une partie intégrante de notre quotidien, et Spotify a émergé comme l’un des leaders incontestés du streaming musical. Cependant, une question persiste chez les utilisateurs : Spotify Premium est-il réellement supérieur à la version gratuite ? Plongeons dans cette confrontation musicale.

Analyse de l’offre gratuite de Spotify

L’offre gratuite de Spotify apparaît comme une opportunité pour ceux qui apprécient la musique et ne veulent pas dépenser d’argent. Toutefois, cette gratuité a un coût dissimulé : la publicité. Les entreprises soutiennent votre expérience musicale en insérant des annonces toutes les quelques chansons. Bien que ce modèle économique soit essentiel pour maintenir le service gratuit, il impose certaines restrictions.

Sur l’application web ou de bureau, l’utilisateur peut écouter toute chanson, album, ou liste de lecture à sa guise. Cependant, une petite publicité s’invite après chaque deux morceaux. L’utilisation de l’application mobile en tant qu’utilisateur gratuit offre une liberté relative. Vous pouvez écouter n’importe quel titre dans n’importe quel ordre et sauter autant de pistes que vous le souhaitez, à condition qu’elles figurent dans les listes de lecture personnalisées générées par les algorithmes de Spotify. Ces listes, telles que Discover Weekly ou Daily Mix, sont conçues pour anticiper vos préférences musicales. Au-delà de ces listes sur mesure, l’utilisateur gratuit est restreint à une écoute aléatoire pour les autres listes de lecture, albums, ou artistes. La sélection précise d’une chanson est hors de portée, et vous êtes également limité à six sauts par heure.

Les distinctions entre Spotify gratuit et Spotify premium

Les utilisateurs de Spotify Gratuit sont souvent confrontés à des ruptures sonores sous forme de publicités fréquentes. Opter pour Spotify Premium transforme ces interruptions en un lointain écho, offrant une écoute ininterrompue. De plus, les abonnés Premium ont le privilège de choisir n’importe quelle piste, où qu’ils se trouvent, avec la possibilité de télécharger jusqu’à 3 333 morceaux sur trois appareils différents pour une écoute hors ligne. Et enfin en termes de qualité audio, Spotify Gratuit propose une qualité standard. Cependant, le Premium offre une expérience sonore de qualité supérieure, avec un débit de 320 Kbit/s.

Un bibliothèque partagé pour tous les utilisateurs

La bibliothèque musicale de Spotify, comptant plus de 70 millions de chansons et de podcasts, est une invitation à l’évasion auditive. Que vous soyez un auditeur Gratuit ou Premium, l’accès à cette étendue musicale est un trait commun. Cependant, la mélodie devient plus riche du côté Premium, offrant aux artistes l’opportunité de lancer leurs nouvelles créations en avant-première, réservées aux abonnés Premium pendant deux semaines.

Les abonnés, qu’ils soient gratuits ou premium, peuvent créer des listes de lecture personnalisées, marquer leurs favoris, et télécharger des morceaux pour une écoute hors ligne. De plus, Spotify propose une fonctionnalité collaborative permettant aux utilisateurs de créer des listes de lecture avec leurs amis, ajoutant une dimension sociale à l’expérience musicale.

Que vous choisissiez le plan Gratuit ou Premium, la bibliothèque de Spotify offre un terrain de jeu musical infini, invitant chacun à découvrir de nouveaux genres, artistes, et podcasts.

Vaut-il la peine de passer à Spotify Premium ?

La question centrale demeure : est-ce judicieux de basculer vers la version Premium de Spotify ? Tout dépend de votre façon d’apprécier la musique et de votre seuil de tolérance aux publicités.

Si vous êtes satisfait de profiter des listes de lecture personnalisées « Faites pour vous », la version gratuite offre une expérience décente, bien que ponctuée d’annonces occasionnelles. Spotify prend soin d’enrichir régulièrement ces listes de lecture pour diversifier votre écoute.

Cependant, pour les amateurs assidus de musique, l’option Premium peut se révéler séduisante. Même ceux qui ont hésité à franchir le pas ont souvent regretté de ne pas l’avoir fait plus tôt. L’écoute hors ligne, particulièrement utile avec une connexion limitée, est un avantage majeur. De plus, le coût peut être plus abordable que prévu, surtout si vous êtes étudiant, avec un tarif avantageux de 5,99 € par mois. La formule simple à seulement 10,99 € et les formules Duo à 14,99 € par mois et Famille à 17,99 € par mois pour jusqu’à six personnes offrent également des options intéressantes.

Si vous préférez partager les frais, Spotify propose des plans adaptés. Le Duo, à seulement 3 € de plus que l’Individuel, revient à 6,50 € par personne. Le plan Famille, coûtant seulement 2,50 € par personne pour six comptes, offre une solution économique.

En fin de compte, le choix entre la version gratuite et Premium dépend de votre utilisation personnelle. Si les publicités ne vous dérangent pas et que votre écoute musicale est modérée, la version gratuite peut suffire. Cependant, pour une expérience musicale sans interruptions et plus riche, Spotify Premium pourrait bien être l’investissement musical idéal.

5 conseils pour une expérience Spotify optimal

Plonger dans l’univers musical de Spotify peut être une expérience encore plus gratifiante avec quelques conseils pratiques.

Explorez les listes de lecture personnalisées : Laissez les algorithmes de Spotify guider votre découverte musicale avec des listes comme Discover Weekly. Maîtrisez la recherche avancée : Affinez vos résultats en utilisant la recherche avancée pour trouver précisément ce que vous cherchez. Créez vos propres listes : Organisez vos morceaux préférés et partagez votre univers musical en créant des listes de lecture personnalisées. Exploitez la fonction « Radio » : Découvrez une expérience d’écoute sans fin basée sur vos préférences avec la fonction « Radio ». Découvrez les podcasts : Élargissez vos horizons auditifs en explorant la diversité des podcasts disponibles sur la plateforme.

