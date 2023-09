Que faire si votre téléphone tombe à l’eau : 7 conseils

Lorsque votre téléphone tombe à l’eau involontairement, c’est une situation délicate. On a tendance à penser que de tels incidents ne concernent que les autres. Mais la réalité est que nos smartphones nous suivent partout, qu’il s’agisse du bord de la piscine, d’une table à côté d’un verre d’eau, voire même des instants passés aux toilettes ! Quoi qu’il en soit, pas de raison de céder à la panique. Nous sommes ici pour vous fournir un guide détaillé sur la manière de sauver votre fidèle compagnon numérique après ce genre d’expérience.

1. Agir rapidement

La première étape cruciale consiste à agir rapidement dès que le téléphone tombe à l’eau. Chaque seconde compte pour réduire les risques de dommages permanents. Retirez immédiatement le téléphone de l’eau et éteignez-le.

2. Ne pas essayer de le rallumer

Une erreur courante en cas de panne de téléphone est de vouloir le rallumer immédiatement pour vérifier s’il est toujours fonctionnel. Pourtant, cette réaction instinctive peut en réalité aggraver les dommages en cours. La meilleure approche consiste à résister à cette impulsion et à suivre une démarche plus avisée. Évitez de céder à l’envie d’appuyer frénétiquement sur les boutons dans l’espoir de constater un signe de vie. Cette action risquerait d’entraîner une plus grande infiltration du liquide. Une astuce importante pour éviter de tomber dans le même écueil est de s’abstenir de souffler de l’air dans les différents ports de votre smartphone.

Comme le dit si bien le proverbe, la patience dans l’urgence prévient bien des soucis.

3. Eviter les sources de chaleur

L’utilisation d’un sèche-cheveux, la chaleur d’un micro-ondes ou même l’exposition à un radiateur ne sont pas des solutions pour sauver votre téléphone. En réalité, la chaleur excessive peut fragiliser les composants électroniques de votre téléphone, et dans certains cas, provoquer la fonte de certaines parties électroniques.

4. Retirer la batterie et les périphériques

S’il est possible de retirer la batterie de votre téléphone (ce qui devient de plus en plus rare), faites-le immédiatement après l’avoir éteint. Cela prévient les risques de court-circuit et réduit les dommages internes potentiels. Si ce n’est pas possible, retirez tous les autres périphériques tels que la carte SIM et la carte microSD, si elles sont présentes. Assurez-vous également de laisser les ports ouverts pour favoriser une meilleure ventilation et séchage.

5. Sécher délicatement

Si votre téléphone est tombé à l’eau, servez-vous d’un chiffon propre et sec pour doucement tamponner l’eau qui est visible en surface de votre téléphone. Évitez tout mouvement brusque ou secousse, car cela pourrait pousser l’eau à pénétrer davantage à l’intérieur de l’appareil.

6. Utiliser du riz

Insérez le téléphone dans un sac hermétique contenant du riz non cuit. Le riz agit comme un agent naturel d’absorption d’humidité et contribue à éliminer les dernières traces d’humidité à l’intérieur de l’appareil. Laissez le téléphone dans le sac pendant au moins 24-48 heures. Cependant, même si l’extérieur paraît sec, il peut y avoir encore de l’humidité à l’intérieur, donc patientez pendant que le téléphone sèche tout en absorbant l’humidité restante.

7. Options avancées pour restaurer un téléphone mouillé

Si les solutions précédentes n’ont pas résolu votre problème, voici trois autres alternatives à envisager pour tenter de restaurer un téléphone qui a été en contact avec de l’eau :

Nettoyage à l’isopropanol

Cette technique utilise un produit à base d’isopropanol pour éliminer les signes d’oxydation ou de corrosion causés par l’eau. L’isopropanol est un agent nettoyant et dégraissant qui peut pénétrer en profondeur pour restaurer les composants électroniques. Cela peut prévenir des dégâts futurs.

Utilisation d’absorbeurs d’humidité

Les sachets absorbants sont conçus pour contrer l’oxydation résultant de l’humidité. Placer les éléments du téléphone dans un sachet hermétique avec ces absorbeurs peut aider à éliminer l’humidité résiduelle et réduire les risques de corrosion.

Recours à des solutions de restauration spécialisées

Certaines entreprises proposent des solutions spéciales pour réparer les téléphones touchés par l’eau. Ces solutions peuvent inclure des méthodes chimiques ou mécaniques pour éliminer l’humidité et prévenir la corrosion. L’application rapide de ces solutions est généralement conseillée pour éviter d’endommager irréversiblement les composants internes.

Ces approches spécialisées sont conçues pour accroître les chances de restauration d’un téléphone touché par l’eau. Cependant, il est important de se rappeler qu’aucune méthode n’est garantie à 100 % et qu’il est toujours préférable d’agir rapidement après l’incident pour minimiser les dommages potentiels

Prévenir la noyade de votre téléphone

Lorsque l’on se demande comment éviter que notre téléphone subisse les conséquences d’une chute dans l’eau, il est temps de se pencher sur des mesures préventives. Voici deux solutions pour protéger votre téléphone des désagréments aquatiques.

Coque Waterproof

Investir dans une coque waterproof est une excellente solution pour sécuriser votre téléphone contre les aléas du quotidien. Ces coques offrent une protection intégrale non seulement contre les chocs et les égratignures, mais aussi contre l’eau. De plus, la plupart de ces coques permettent l’utilisation du téléphone sous l’eau, sous certaines conditions.

Téléphone Étanche

Opter pour un téléphone étanche signifie ne plus avoir besoin de protection supplémentaire. La résistance à l’eau d’un téléphone protège non seulement ses composants, mais aussi son circuit électronique. L’indice de Protection (IP) est un standard international qui évalue la capacité d’un appareil électronique à résister à la poussière et à l’eau. L’indice est représenté par deux chiffres, le premier évaluant la résistance à la poussière (noté de 1 à 6), tandis que le second indique l’étanchéité (noté de 1 à 9). Il est toutefois rare qu’un téléphone étanche puisse rester immergé pendant de longues minutes sans subir de dommages.

