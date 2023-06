5 moyens de booster un smartphone trop lent

Lancer une application et attendre plusieurs secondes pour la voir s’ouvrir, voilà quelque chose de très frustrant qui caractérise un smartphone lent. Lorsque cela devient récurrent, c’est le comble. Mais contrairement à ce que l’on pense, le problème ne vient pas toujours du nombre élevé des applications installées. Un processeur trop vieux peut en être aussi à la base. Dans de rares cas, c’est que l’appareil mobile est infecté par un logiciel malveillant. Cependant, peu importe les raisons de cette lenteur, il existe diverses solutions pour booster un smartphone trop lent.

Nettoyer la mémoire du smartphone

Lorsque votre smartphone devient trop lent, c’est sans aucun doute que sa mémoire de stockage est encombrée. iPhone ou Android rencontre souvent ce problème. Ce que vous devez faire dans ce cas, c’est de supprimer quelques fichiers inutiles ou encore les applications que vous n’utilisez plus ou pas généralement. Pour vous aider, vous pouvez utiliser les applications mobiles.

Files by Google est une bonne application mobile disponible sur Android et iOS pour vous aider à voir les fichiers qui occupent de l’espace sur votre téléphone. Vous devriez alors sélectionner ceux qui vous semblent inutiles et les supprimer.

Contrairement à Files qui vous oblige à tout faire manuellement, vous pouvez opter pour Ccleaner. Il s’agit d’une application dédiée qui vous permet de supprimer automatiquement ces fichiers indésirables qui obstruent votre système. Il est disponible sur Play Store, mais absent des iPhone. Alternativement, vous pouvez choisir AVG ou Cleanup. Ces applications offrent des services similaires.

Opter pour l’optimisation des performances

Si vous avez installé des jeux vidéo mobiles sur votre smartphone, vous ne devez pas être trop étonné de sa lenteur. Il s’agit en effet d’applications très gourmandes en ressources. Et cela, les fabricants le savent très bien. C’est notamment la raison pour laquelle les derniers smartphones taillés pour le gaming embarquent un environnement de jeux dédié ou un mode performance.

Par exemple, Xiaomi dote ses téléphones du Game Turbo, Oppo le désigne par Game Assistant, tandis que Samsung le désigne par Game Launcher. Vous n’avez qu’à activer ou ajouter vos différents jeux à ses environnements pour booster leurs performances.

Par ailleurs, vous devez garder à l’esprit que ce mode est tout aussi gourmand en énergie. En plus, il peut empêcher les autres applications de fonctionner normalement. Vous recevez d’ailleurs un avertissement à cet effet lorsque vous voulez activer le mode Priorité sur Samsung.

Remplacer les applications par leur version Lite

Mis à part les jeux mobiles, les réseaux sociaux sont aussi parmi les applications mobiles les plus gourmandes. Si vous avez installé Facebook, Tik-Tok et Instagram sur votre appareil et que vous les utilisez fréquemment, ils sont probablement à l’origine de votre souffrance. Dès lors, si vous ne pouvez pas les désinstaller, la meilleure des choses à faire est de les remplacer par leur version la plus légère appelée Lite.

Sur Play Store ou App Store, vous pouvez trouver :

Facebook Lite,

Instagram Lite,

Messenger Lite,

Twitter Lite,

PUBG Mobile Lite.

L’avantage avec cette version, c’est qu’elle est moins gourmande et collecte moins de données. Mais vous pourrez manquer certaines fonctionnalités. En effet, les développeurs font la part belle à l’essentiel avec les versions Lite. Tout ce qui est superflu est donc mis de côté.

Passer en 4G ou en 5G

La lenteur de votre smartphone peut être due à la qualité du Wi-Fi qui est assez instable. C’est surtout le cas lorsque vous n’avez jamais été confronté à une quelconque lenteur avec votre smartphone auparavant. La solution dans ce cas, c’est de passer aux données mobiles.

Même si Samsung propose un paramètre pour forcer le passage automatique en réseaux mobiles, nous vous conseillons de le faire manuellement.

Rétablir la configuration d’usine

Si vous avez essayé tous les moyens proposer, mais que le téléphone demeure lent, la meilleure solution est sans doute de rétablir la configuration d’usine. Mais vous ne devez opter pour ceci qu’en dernier recours. Avant, assurez-vous de faire une sauvegarde via Google One pour les utilisateurs d’Android et via iCloud pour les iPhone.