Les noms des téléphones Sony Xperia ont longtemps été une source de confusion pour les consommateurs. Auparavant, Sony combinait les lettres et les chiffres pour nommer ses modèles, tels que les Xperia M, L, X, XA, Z, ou XZ. Consciente de cette difficulté, la marque nippone a récemment simplifié sa gamme, rendant ainsi son offre plus compréhensible pour sa clientèle. On trouve désormais trois séries principales : Xperia 1, Xperia 5 et Xperia 10. À cela s’ajoute la série Xperia PRO, conçue pour les professionnels.

Pour chacune de ses gammes, la marque nippone mise avant tout sur son expertise en photographie et vidéo pour se démarquer. Les Xperia se distinguent également par leur design angulaire et soigné, tranchant avec les courbes plus communes des smartphones concurrents. Voyons de plus près ce que propose chaque série.

Série des Sony Xperia 1

Lancée en février 2019 lors du Mobile World Congress, la série Xperia 1 représente la famille haut de gamme de Sony. C’est l’équivalent des gammes « pro » et « pro max » d’autres marques. Elle se distingue par son écran OLED 21:9 4K HDR, une première mondiale à l’époque. Le dernier modèle, le Xperia 1 VI, apporte des changements notables.

On y trouve un écran OLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Pour cette sixième itération, la marque abandonne le ratio 21:9 pour un format 19,5:9 plus conventionnels. La définition 4K est aussi remplacée par le Full HD+. Néanmoins, l’écran gagne en luminosité. Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 8 Gen 3, couplé jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage extensible. L’appareil utilise une batterie de 5000 mAh compatible avec un chargeur sans fil.

L’appareil photo reste le point fort. Il se compose de trois capteurs puissants : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif de 12 MP chacun. Le téléobjectif se distingue par son zoom continu allant de 85 à 170 mm. Sony innove en intégrant l’intelligence artificielle pour perfectionner la mise au point et le suivi des sujets. Un autre atout majeur est la collaboration avec Zeiss, une marque célèbre pour les appareils photo. Leurs technologies améliorent considérablement le rendu des couleurs.

Le seul bémol de la Sony Xperia 1 VI, c’est son prix élevé par rapport à la concurrence. Elle affiche un tarif de 1 399 euros pour la version 256 Go et 1 499 euros pour le modèle 512 Go. Elle se positionne donc dans le haut de gamme, ce qui pourrait freiner certains consommateurs.

Série Sony Xperia 5

La série Xperia 5 offre une alternative plus compacte au Xperia 1, sans trop sacrifier les performances. Depuis son introduction en 2019, elle a connu plusieurs itérations, allant du Xperia 5 original au récent Xperia 5 V. Chacune apporte son lot d’améliorations, tout en conservant l’essence même de la gamme.

Ces smartphones se distinguent par leur format compact allié à des performances haut de gamme. Ils sont équipés d’un écran CinemaWide, ce qui les rend idéaux pour le multimédia. Ils utilisent un processeur puissant comme le Snapdragon 8 Gen 2 afin d’assurer une excellente réactivité pour les tâches quotidiennes et les jeux. Fidèle à la réputation de Sony en matière d’imagerie, la série excelle également en photographie et en vidéo.

Le dernier-né, le Xperia 5 V, poursuit cette tradition d’excellence. Il arbore un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son appareil photo comprend un grand-angle de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 MP Une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et sans fil complète ses atouts. Il s’affiche actuellement à moins de 800 euros pour la version de base.

Cette série s’adresse particulièrement aux utilisateurs recherchant un smartphone performant et compact. Le prochain modèle, la Sony Xperia 5 VI, devrait innover avec un format plus large. Attendue pour plus tard cette année, elle passerait à un ratio d’écran de 19,5:9 pour une meilleure ergonomie.

Série Xperia 10

La série Xperia 10 vise le milieu de gamme avec un bon rapport qualité-prix. Elle correspondrait à la gamme « standard » d’autres marques. Elle se décline en plusieurs modèles, du Xperia 10 original au récent Xperia 10 VI, chacun apportant des améliorations progressives.

Ces appareils se distinguent par leur grande autonomie, idéale pour les utilisateurs intensifs, et leurs performances satisfaisantes pour les tâches quotidiennes. Leur écran OLED assure des couleurs vives et un contraste élevé, contribuant à une expérience visuelle de qualité. Toutes ces caractéristiques en font un choix pertinent pour ceux qui recherchent un smartphone polyvalent à un prix abordable.

Le Xperia 10 VI conserve les atouts de son prédécesseur. Il utilise une batterie de 5000 mAh offrant jusqu’à deux jours d’autonomie. Cet appareil arbore un écran OLED de 6,1 pouces Full HD+, et est animé par un processeur Snapdragon 6 Gen 1. Avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il vise à répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Son appareil photo offre une polyvalence appréciable en photographie. Il comprend un capteur principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Avec son prix attractif de 399 euros, la Sony Xperia 10 VI s’adresse aux utilisateurs recherchant un smartphone équilibré et endurant.

Et le Xperia PRO ?

Lancée en 2021, la série Xperia PRO cible les professionnels de l’image avec deux modèles : le Xperia PRO et le Xperia PRO-I. Ce dernier, vendu à 1 499 euros, se démarque par ses capacités photographiques exceptionnelles.

Ces smartphones offrent une expérience visuelle immersive grâce à leur écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces au format 21:9. Équipés d’un processeur Snapdragon, de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage extensible, ils assurent des performances élevées. Cela les rend idéaux pour traiter des fichiers volumineux.

La Sony Xperia PRO-I impressionne par son système photo composé de quatre capteurs, dont trois de 12 MP. Son capteur principal Exmor RS d’un pouce, développé avec Zeiss, propose une double ouverture et une stabilisation optique pour des images de qualité professionnelle.

Le futur modèle, qui devrait porter le nom de Xperia Pro-C, promet des améliorations notables. Les rumeurs évoquent un écran plus compact de 6 pouces en 2K avec un revêtement antireflet. Son système photo devrait évoluer vers un capteur principal de 50 MP d’un pouce. Deux capteurs de 12 MP devraient l’accompagner. Sony mettrait l’accent sur les capacités vidéo, notamment avec le support des formats RAW 12 et 14 bits.

Pour conclure

Sony maintient sa position unique sur le marché des smartphones en misant sur ses atouts principaux. Cela concerne une qualité d’image exceptionnelle, des performances solides et un design reconnaissable. Bien que la marque ne domine plus les ventes mondiales, elle a su fidéliser une communauté d’utilisateurs appréciant son approche originale. Les Xperia restent des choix intéressants pour ceux qui recherchent une expérience différente, particulièrement en photo et vidéo.

Ci-dessous la différence entre les différents Xperia 1, 5 et 10 Mark V :