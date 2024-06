Le monde des cartes graphiques est en effervescence avec l’arrivée imminente de la prochaine génération de NVIDIA, la série RTX 50. Parmi les modèles les plus attendus, la NVIDIA GeForce RTX 5090 promet d’être un véritable monstre de puissance. Les limites du jeu et des applications graphiques exigeantes pourraient se voir repoussées.

Remarque importante : ces informations sont basées sur des rumeurs et des spéculations. Les spécifications finales et les performances de la RTX 5090 pourraient différer. Il est néanmoins envisageable de spéculer et de faire des prédictions en se basant sur les tendances technologiques et les progrès des précédentes séries de RTX.

Les spécifications et les performances attendues

Selon les premières données, la GeForce RTX 5090 serait dotée d’un GPU Blackwell GB202 fabriqué avec un procédé 4N (qui se base sur le TSMC 5), et la gravure serait d’une finesse de 3 nm. Ce GPU pourrait comporter jusqu’à 192 multiprocesseurs de flux, soit un maximum de 24 576 unités de cœurs Cuda. Elle pourrait être équipée de 32 Go de mémoire vidéo GDDR7 fabriquée par Samsung, utilisant une interface de bus de 512 bits.

La RTX 5090 utilisera une nouvelle architecture graphique succédant à Ada Lovelace. Cette dernière a introduit les RTX série 40, notamment la RTX 4090. La nouvelle architecture, appelée « Blackwell », offrira des améliorations significatives. Performance, efficacité énergétique et capacités de rendu, tous seront sans doute mis à jour.

Avec ces spécifications impressionnantes, les jeux vidéo en 4K et 8K pourraient tourner à des fréquences d’images fluides. Et cela, même avec les paramètres graphiques les plus élevés. Le « ray tracing », une technologie qui simule la lumière réelle dans les jeux vidéo, devrait également bénéficier d’une amélioration significative. La RTX 5090 pourrait permettre un ray tracing en temps réel plus réaliste et précis, pour une expérience de jeu encore plus immersive.

VOIR AUSSI : Rumeurs sur la future Nvidia RTX 5090 : est-ce le Graal pour tous les gamers ?

Consommation d’énergie et prix

Bien que les performances de la RTX 5090 soient prometteuses, il y a un prix à payer. La consommation d’énergie devrait en effet considérablement augmenter que celle de la génération actuelle. Les estimations vont jusqu’à 600 watts. Le prix de la RTX 5090 pourrait également dépasser les 1 500 euros.

Selon les premières rumeurs, son lancement est prévu pour le quatrième trimestre 2024. La GeForce RTX 5090 serait la carte graphique grand public la plus puissante jamais proposée par Nvidia.