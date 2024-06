Proton entièrement gratuit ? L’organisation change de structure

Une évolution stratégique majeure s’opère au sein de la firme genevoise. Andy Yen et Jason Stockman, co-fondateurs, viennent de transférer leurs actions à la nouvelle fondation. Proton, connu pour ses solutions de sécurité en ligne telles que Proton Mail et Proton VPN, a récemment annoncé son passage à une structure à but non lucratif. Cette transformation vise à renforcer la mission de Proton de protéger la vie privée des utilisateurs. Elle vise également à préserver l’indépendance face aux prises de contrôle hostiles.

Une structure hybride pour Proton

La société à l’origine de l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe et des meilleurs produits VPN du marché change de structure. L’annonce intervient à l’occasion du 10e anniversaire du début de l’aventure de Proton avec le financement participatif de Proton Mail en 2014.

En 2014, 10 000 personnes ont collecté plus de 500 000 dollars pour lancer le service. La Proton Foundation voit le jour et devient l’actionnaire principal de l’entreprise. Cette fondation est maintenant une organisation à but non lucratif basée en Suisse. Cela signifie qu’elle ne peut pas avoir ses propres actionnaires et qu’elle doit rester fidèle à son objectif initial. Cette configuration permet de garantir que les décisions de l’entreprise restent alignées avec sa mission originelle. Ce n’est autre que la défense de la confidentialité et de l’innovation.

Objectifs et impacts de la nouvelle configuration

« Nous voulons nous assurer que Proton continue de servir fidèlement la communauté pour les dix prochaines années et au-delà », déclare Andy Yen. Cette disposition permet à la société de ne plus être soumis à l’approbation individuelle ou collective.

Ce changement intervient dix ans après le lancement de Proton Mail. L’espoir est que cette structure hybride permettra de continuer à attirer les meilleurs talents. Tout cela en assurant que les bénéfices servent le bien public. Le fondateur, Andy Yen, affirme que cela permettra de maintenir les valeurs fondamentales de la firme tout en soutenant une culture d’innovation et de compétitivité.

Ce revirement n’empêcherait pas l’entreprise de lever des fonds sur les marchés financiers publics. Cela pourrait s’avérer utile si des ressources supplémentaires étaient nécessaires pour se battre pour l’avenir d’Internet.