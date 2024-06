Lee Byung-Chul a fondé Samsung en 1938 comme une petite entreprise de commerce. Huit décennies plus tard, elle domine de nombreux secteurs high-tech à travers le monde. Comment a-t-elle atteint ce statut de leader ? Son histoire nous illustre parfaitement comment l’innovation et l’adaptabilité peuvent transformer une petite affaire en un empire international.

Sa domination dans l’univers des smartphones

On ne peut parler de l’industrie des smartphones sans évoquer le nom de Samsung. Pendant plus d’une décennie, le géant sud-coréen a tenu les rênes du marché mondial des téléphones mobiles. Cette domination semblait inébranlable jusqu’à ce qu’un concurrent de taille vienne bousculer l’ordre établi.

Bien qu’Apple l’ait brièvement dépassé en 2023, Samsung a repris sa place de leader au début 2024. Selon le rapport de l’IDC, l’entreprise a vendu plus de 60 millions d’appareils au premier trimestre, soit 20 % du marché mondial. Avec une telle performance, elle nous prouve que sa suprématie n’était pas le fruit du hasard.

Ce retour au sommet s’appuie sur le succès de ses gammes Galaxy S et Galaxy A. Le modèle S24 a particulièrement séduit en Europe et aux États-Unis. À titre d’exemple, le constructeur détient 34 % du marché européen. Il a aussi fortement progressé aux USA, passant de 20 % à 36 % de parts de marché en un mois. Par ailleurs, il se démarque par ses innovations, comme les écrans pliables des Galaxy Z Fold et Z Flip. Ses appareils photo haut de gamme sont aussi très appréciés des consommateurs.

Samsung a su répondre aux besoins d’un large public en proposant des smartphones pour tous les budgets.

VOIR AUSSI : Comment Xiaomi est devenu le grand rival de Samsung et Apple en si peu de temps ?

L’empire Samsung au-delà des smartphones

Le succès de ce constructeur ne se résume pas qu’aux smartphones. Il excelle également dans de nombreux domaines. Prenons l’exemple des écrans de télévision : Samsung est le plus grand vendeur mondial depuis 2006. La marque sud-coréenne s’est surtout démarquée en introduisant la technologie QLED et les TV « The Frame ». Ce dernier représente les téléviseurs intelligents qui se fondent dans le décor lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Dans le secteur des électroménagers, elle demeure aussi l’un des acteurs majeurs. Réfrigérateurs, machine à laver/sèche-linge, lave-vaisselle, aspirateurs, cuisinière, machine à café, blender, robots ménagers… une offre pléthorique pour répondre à tous les besoins.

Samsung est aussi un acteur majeur des semi-conducteurs. Elle fabrique des puces et des processeurs puissants pour de nombreuses entreprises high-tech. Par ailleurs, la firme sud-coréenne conçoit aussi des montres connectées, comme les Galaxy Watch et les Galaxy Fit.

Elle est aussi présente sur le marché des tablettes (Galaxy Tab A et Tab S) et de l’audio. Pour les produits audios, elle s’y est lancée depuis le rachat de Harman, propriétaire de JBL, en 2016. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’elle a un portefeuille de produits très varié, ce qui enrichit son écosystème.

Comment expliquer une telle réussite ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d’abord, l’entreprise investit massivement en R&D. En 2023, elle y a consacré plus de 20 milliards de dollars, soit près de 8 % de son chiffre d’affaires. Ces investissements lui permettent de rester à la pointe de l’innovation.

La stratégie de diversification est un autre atout majeur. En étant présente sur de multiples marchés, l’entreprise réduit sa dépendance à un seul secteur. Elle peut, ainsi, mieux amortir les fluctuations économiques.

La marque sud-coréenne se distingue également par sa capacité à s’adapter rapidement aux tendances du marché. Que ce soit l’essor de l’IA ou la demande croissante pour des produits plus durables, elle sait faire évoluer son offre en conséquence.

Le marketing joue aussi un rôle clé dans son succès. Le géant de la technologie a su construire une image de marque forte, associée à l’innovation et à la qualité. Ses campagnes publicitaires percutantes ne font que renforcer sa notoriété mondiale.

Enfin, Samsung cultive des partenariats fructueux avec d’autres acteurs majeurs de la technologie comme Google ou Microsoft. Ces collaborations lui permettent d’accéder à de nouvelles technologies et de renforcer sa position sur le marché.

La success-story de cette marque est celle d’une entreprise qui a évolué d’un petit commerce en 1938 à un leader mondial de la technologie. Aujourd’hui, il continue d’innover pour conserver son avance.